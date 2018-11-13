Нобелевский лауреат Су Чжи лишена награды "Посланник совести"

Международная правозащитная организация Amnesty International ("Международная Амнистия") лишила государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи своей высшей награды «Посланник совести». Об этом сообщается на сайте организации.

Глава "Международной Амнистии" Куми Найду заявил, что Аун Сан Су Чжи «не использовала свой политический и моральный авторитет» для прекращения геноцида мусульман-рохинджа. Этнические чистки проводились армией Мьянмы. Гражданское правительство Мьянмы не контролирует военных. Но, как пишет Amnesty International, администрация Аун Сан Су Чжи разжигала ненависть к рохинджа, отрицала их убийства и препятствовала международному расследованию.

Аун Сан Су Чжи получила награду «Посланник совести» в 2009 году. Ранее, в 1988-2010 годах, она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет за свою политическую деятельность в Мьянме. Она стала известной диссиденткой, получила Нобелевскую премию мира и другие награды.

После освобождения Аун Сан Су Чжи занимала разные посты в правительстве Мьянмы, а в 2016 году получила должность государственного советника, что по обязаннотям близко к посту премьер-министра. Международные правозащитные организации и журналисты неоднократно обращали внимание на бездействие Аун Сан Су Чжи в период притеснений и убийств рохинджа и изгнания этого народа с территорий, на которых он живёт.