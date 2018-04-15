Власти Мьянмы объявили о начале репатриации рохинджа

Правительство Мьянмы заявило о репатриации первой семьи мусульман-рохинджа, бежавших в соседнюю Бангладеш, чтобы спастись от жестоких репрессий правоохранителей и военных Мьянмы. Как сообщает агентство AFP, всего из Мьянмы в Бангладеш бежали 700 тысяч рохинджа. Правозащитники подвергли критике нынешние действия властей, утверждая, что речь идёт о пропагандистской операции, которая не учитывает угрозу безопасности и жизни мусульман, возвращающихся в Мьянму после того, как им пришлось спасаться в соседней стране.

Мусульмане рохинджа, не имеющие своего государства, подверглись в августе 2017 года особо жестокой кампании репрессий и насилия со стороны властей Мьянмы. ООН осудила Мьянму, заявив, что притеснения рохинджа по своей жестокости могут квалифицироваться как этнические чистки. Однако Нейпьидо, столица Мьянмы, отвергла обвинения, заявив, что военные проводили операцию против вооружённых повстанцев.

Аун Сан Су Чжи, нобелевский лауреат и одна из высших руководителей Мьянмы, в сентябре 2017 года впервые выступила в связи с бегством сотен тысяч мусульман в соседнюю Бангладеш. Она осудила нарушения прав человека и пообещала, что виновные будут привлечены к суду. До сентября Аун Сан Су Чжи не заявляла о своей официальной позиции в связи с кризисом. Это вызывало критику со стороны мировых лидеров.

Бангладеш и Мьянма объявили в начале года о репатриации беженцев, однако выполнение этого плана несколько раз откладывалось.