На расстрельном полигоне в Коммунарке появился список палачей

На бывшем расстрельном полигоне в подмосковной Коммунарке, одном из мест массовых казней времен сталинских репрессий, появился список с фамилиями сотрудников НКВД, ВЧК и ГПУ, принимавших участие в пытках и расстрелах, но впоследствии казненных по приказу Сталина и захороненных в Коммунарке рядом со своими жертвами.

Список повесили активисты общественного движения "Бессмертный барак", которое занимается увековечиванием памяти жертв политических репрессий. Таким образом, движение выразило протест против открытого ранее в Коммунарке памятника, на котором фамилии непосредственных участников репрессий находятся рядом с именами тех, против кого они фабриковали уголовные дела.

Новый список, появившийся в Коммунарке сегодня, содержит 88 фамилий. Участники акции напомнили, что все эти люди "принимали участие не только в фальсификации уголовных дел, но и отличились особой жестокостью. Многие из перечисленных лиц признаны Верховным судом России не подлежащими реабилитации".

В заявлении "Бессмертного барака" по поводу акции приводится аналогия с расстрелом нацистов в лагере Дахау весной 1945 года. Тогда по приговору Высшего суда СС были казнены штандартенфюреры Карл Отто Кох и Герман Флорштедт, а также гауптштурмфюрер СС Зигмунд Рашер, который занимался "медицинскими" экспериментами над людьми, истязая их перед смертью. "Можно ли представить, чтобы в Дахау решились поместить их имена на памятник в общий список с их жертвами?", - задаются вопросом активисты "Бессмертного барака". Они также напомнили, что "у советского террора до сих пор не было своего Нюрнберга".