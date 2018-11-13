Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Израиль и палестинские группировки, в том числе ХАМАС, договорились о прекращении огня. По данным СМИ, соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Прекращение огня должно вступить в силу немедленно. При этом представители палестинских группировок заявили, что "перемирие" будет действовать, пока его не нарушит Израиль. Израильский военно-политический кабинет, в свою очередь, отдал распоряжение своим войскам продолжать активные действия в секторе Газа, "пока в этом есть необходимость". А официальный представитель министра обороны Авигдора Либермана заявил, что не поддерживает перемирия.

Ранее стало известно, что Израиль в ответ на обстрел своей территории нанес удар в секторе Газа по штаб-квартире ХАМАС. Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта на границе Израиля и сектора Газа проявить максимальную сдержанность.