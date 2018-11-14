Рамзан Кадыров вернулся в Instagram после разблокировки его аккаунта

Социальная сеть Instagram разблокировала учетную запись Рамзана Кадырова. Об этом сам глава Чечни сообщил в телеграме. Чеченский лидер сделал сегодня в инстаграме первую за 11 месяцев запись. Он отметил, что все это время его подписчики были лишены возможности получать информацию "из первых рук".

Инстаграм и фейсбук Кадырова заблокировали в декабре прошлого года. В компании Facebook, которой принадлежать обе соцсети, тогда обосновали это попаданием чеченского лидера в санкционный список США за нарушения прав человека в республике.