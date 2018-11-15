Страница Кадырова в социальной сети Instagram снова недоступна

Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, которая была разблокирована накануне вечером, снова недоступна. В сообщении, которое появляется при попытке зайти на страницу, говорится: "Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".

Позже в Instagram сообщили, что учётная запись Кадырова была восстановлена по ошибке и теперь удалена.

Инстаграм и фейсбук Кадырова заблокировали в декабре прошлого года. В компании Facebook, которой принадлежат обе соцсети, тогда обосновали это попаданием чеченского лидера в санкционный список США за нарушения прав человека в республике.

Накануне Instagram разблокировал аккаунт Кадырова. Глава Чечни успел сделать одну публикацию, которую он посвятил "своему брату пистолету". Позже он объяснил, что этот пост подготовил ещё в конце декабря 2017 года, но не успел опубликовать.