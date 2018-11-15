ЕСПЧ признал аресты Навального политически мотивированными

Европейский суд по правам человека в четверг признал задержания и аресты российского оппозиционера Алексея Навального политически мотивированными. Такое решение вынесла Большая палата суда в Страсбурге.

Оппозиционер пожаловался на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали и признавали виновным в административных правонарушениях. Навальный считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Защита оппозиционера сегодня добивались, чтобы ЕСПЧ признал нарушение в отношении Навального 18-й статьи Европейской конвенции о пределах использования ограничений в отношении прав. В совокупности еще с несколькими статьями она позволила суду в Страсбурге сделать вывод о политических мотивах действий российских властей. Представители последних требовали признать аресты и задержания Навального законными.

Первоначальный вердикт по делу Навального ЕСПЧ обнародовал ещё 2 февраля 2017 года. Тогда судьи пришли к выводу, что права Алексея Навального на свободу и на справедливое судебное разбирательство (статьи 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека) нарушались в шести случаях из семи. Суд также указал на нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений). Тогда ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить Навальному 63,7 тысячи евро компенсации.

Это решение было оспорено российским министерством юстиции.

Навальный в среду смог вылететь в Страсбург только со второй попытки. Во вторник оппозиционеру запретили выезд из страны без объяснения причин. Как выяснилось позже, запрет был наложен службой судебных приставов из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса" на сумму более двух миллионов рублей. Вечером во вторник Навальный выложил в блог чек об оплате штрафа. По его словам, деньги ему предоставил предприниматель, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин при условии, что политик вернёт их после обжалования приговора в ЕСПЧ. После оплаты штрафа запрет был снят.