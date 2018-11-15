"Хотели исключить из жизни общества". Решение ЕСПЧ по иску Навального

15 ноября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен вынести финальное решение по иску Алексея Навального против российских властей. Оппозиционер пожаловался на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали и признавали виновным в административных правонарушениях. Навальный считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Российские власти пытались не выпустить оппозиционера в Страсбург, куда он смог вылететь только со второй попытки из-за внезапно появившегося неоплаченного долга в размере 2 миллионов рублей. Оппозиционер намерен подать в суд на Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая 13 ноября запретила ему покидать Россию.

Первоначальный вердикт по делу Навального ЕСПЧ обнародовал еще 2 февраля 2017 года. Тогда судьи пришли к выводу, что права Алексея Навального на свободу и на справедливое судебное разбирательство (статьи 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека) нарушались в шести случаях из семи. Суд также указал на нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений). Тогда ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить Навальному 63,7 тысяч евро компенсации.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала Радио Свобода о сути иска оппозиционера и подчеркнула, что решение будет вынесено Большой палатой ЕСПЧ, что свидетельствует о его важности:

Я считаю, что это знаковый момент. Этого решения мы ждали достаточно долго

– Большая палата Европейского суда рассматривает достаточно мало дел, тем более, по России. Я считаю, что это знаковый момент. Этого решения мы ждали достаточно долго. Слушания происходили еще в январе: участвовал и заявитель Алексей Навальный, его адвокаты и представители РФ, уполномоченный России в Европейском суде. Решения ждали долго. И вот только в ноябре палата огласила решение, которое они приняли по итогам этих слушаний.

– В чем суть этого иска?

ЕСПЧ не стал рассматривать наши доводы, что все задержания были по политическим мотивам

– Жалоба касалась нарушений, допущенных властями РФ при задержании и арестах Алексея Навального в период с 2012 по 2014 годы. В Москве происходили публичные массовые акции, на которых он был задержан. Европейский суд объединил эти жалобы, приняв решение о том, что были нарушены его права, касающиеся 5-й, 6-й, и 10-й статей Европейской конвенции. Но ЕСПЧ не стал рассматривать наши доводы, о которых мы говорили, что все эти задержания производились исключительно по политическим мотивам. Суд не стал рассматривать вопрос о нарушении 18-й статьи Европейской конвенции. Мы подали прошение о рассмотрении дела Большой палатой, настаивая на том, что в этих делах есть нарушения 18-й статьи Европейской конвенции – политическая мотивированность, поскольку и задержания, и аресты происходили не для цели осуществления правосудия, а для иных политических целей.

– В чем политическая мотивированность этих задержаний?

Алексея Навального хотели исключить из жизни общества, его арестовывали и долго держали в изоляции

– Алексея Навального хотели исключить из жизни общества. Его арестовывали и долгое время держали в условиях изоляции, не позволяя ему публично обращаться к своим сторонникам, к остальным людям и так далее. Власти РФ также подали прошение о том, чтобы Большая палата рассмотрела это дело, настаивая на том, что никаких нарушений прав Навального в ходе митингов 2012-2014-го годов не было. В итоге Европейский суд удовлетворил и наше прошение, и прошение властей РФ. В январе этого года состоялись слушания, где каждая из сторон довела до судей Большой палаты Европейского суда свою позицию. Мы, естественно, настаивали на том, что нарушения были, кроме того, власти, арестовывая Алексея, задерживая на этих митингах, преследовали незаконные цели. Позиция правительства, естественно, была полностью противоположной. Прогнозировать исход заседания ЕСПЧ, учитывая сложную политическую ситуацию, довольно сложно, – рассказала адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный смог вылететь в Страсбург на оглашение вердикта Европейского суда по правам человека только со второй попытки. Утром 13 ноября пограничники не выпустили его из России на основании некоего "распоряжения УФССП". По словам главы юридической службы ФБК Ивана Жданова, основание для запрета на выезд за границу для оппозиционера выдумали прямо в момент его попытки выезда, и решение для этого подводилось задним числом.

Уже после того, самолет улетел без оппозиционера, на сайте отделения службы судебных приставов по Кировской области появились данные исполнительного производства по делу "Кировлеса", согласно которым у Навального имеется задолженность в 2,5 миллиона рублей.

Однако ФССП не взыскивала штраф и у Навального, по его словам, даже не было реквизитов для его оплаты. Дата начала исполнительного производства в документе на сайте ФССП – 9 ноября 2018 года. По мнению Навального, после начала производства его должны были об этом уведомить и дать пять дней на уплату долга. Навальный пояснил, что потребует признать действия приставов незаконными и возместить ущерб. У политика пропал билет на самолет стоимостью 21 тыс рублей. Также ему пришлось "срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией". Расходы на самолет, гостиницу и аэроэкспресс составили 8542 рублей. "Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа", – заключил Навальный.

О том, почему Алексею Навальному пытались запретить вылететь в Страсбург, размышляет его сторонник, юрист ФБК Иван Жданов:

Внимание, которое привлекло это незаконное действие, было колоссальным

– Для меня это большая загадка, которая просто необъяснима. Внимание, которое привлекло это незаконное действие, было колоссальным. И это естественно, потому что человека незаконно не выпускают на судебное заседание. Кто принимал такое решение и зачем? Причем на основании, которое достаточно легко устранить, и мы устранили его в течение нескольких часов. Все это совершенно непонятно.

Само по себе ограничение незаконное, поэтому мы не понимаем логику их действий. Мне кажется, это можно объяснить только отсутствием единого центра принятия решений по Алексею Навальному. Один начальник где-нибудь в администрации президента говорит одно, другой генерал ФСБ на границе не знает, что сделать и говорит: "Давайте запретим сейчас", а третий в Службе судебных приставов говорит: "Да, тут можно запретить, чуть-чуть нарушить закон, но неважно, я думаю, что это нам сойдет с рук" – и запрещают. Я бы скорее объяснил это бюрократической неразберихой, чем чем-либо еще.

– Собираетесь ли более серьезно анализировать, что конкретно было нарушено? Будет ли Алексей Навальный подавать в суд, чтобы наказать виновных?

Наложение на выезд не законно, потому что не соблюдены сроки. Это достаточно простое дело

– Уже достаточно подробно проанализировали, и вылетел юрист в Киров, чтобы во всем подробно разобраться на месте. Мы не можем знать, кто конкретно по Навальному принимает решение и где, когда и на каком основании его задерживают. Это всегда загадка. Но конкретно в данном исполнительном производстве все понятно. Документы по задолженности не поступили, и поэтому наложение на выезд незаконно, потому что не соблюдены сроки. Это достаточно простое дело. Естественно, будем подавать в суд. Совершенно дурацкая ситуация – две недели назад человек вылетает спокойно, а тут вдруг ему не дают вылететь. Мы из-за этого терпим большие расходы – утерянные билеты, расходы на юристов, много других дополнительных расходов, которые мы принципиально хотим взыскать в связи с этими незаконными действиями, – рассказал юрист ФБК Иван Жданов.