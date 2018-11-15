Государственный прокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Reuters.

На пресс-конференции в Эр-Рияде прокурор заявил, что эти пять человек приказали отравить и расчленить тело Хашогги после того как у представителей королевства не удались переговоры с ним, сообщает "Аль-Джазира". Ещё

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле 2 октября. Власти королевства признали его смерть только спустя три недели. По словам государственного обвинителя, журналист был убит смертельной инъекцией.

Власти королевства объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Страны Запада и спецслужбы Турции не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могут быть связаны с наследным принцем королевства Салманом.

Сам наследный принц назвал убийство "отвратительным преступлением", и заявил, что гибель журналиста была "очень, очень болезненным инцидентом для всех саудовцев".