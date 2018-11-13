В деле об убийстве Хашогги появились косвенные улики

В деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги появились улики, указывающие на возможную причастность к этому преступлению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда, утверждается в публикации The New York Times, появившейся 13 ноября. Один из членов группы, занимавшейся устранением Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, позвонил своему начальнику и сказал, что тот может сообщить "своему шефу" о результате. Никакие имена в разговоре не назывались. Но, как говорится в публикации, американские спецслужбы предполагают, что речь может идти о принце Салмане.





Президент Турции Реджеп Эрдоган в конце минувшей недели впервые официально признал существование аудиозаписей, связанных с убийством Хашогги. Он поделился этими материалами с некоторыми иностранными спецслужбами.

Турецкие официальные лица, и американские эксперты подчеркивают, что аудиозаписи, несмотря на их важность, не могут считаться неопровержимым доказательством причастности Салмана к убийству Хашогги.