В Барнауле оштрафовали НКО, которую посчитали иностранным агентом

В Барнауле суд оштрафовал местную некоммерческую организацию "Согласие" за нарушение правил работы в статусе иностранного агента. Руководство НКО обязали заплатить 150 тысяч рублей. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщил руководитель организации Геннадий Шейда. При этом месяцем ранее общественное движение было исключено министерством юстиции России из реестра иноагентов.



Решение о штрафе было принято на основании материалов Роскомнадзора о недостаточной маркировке информации, которая распространялась "Согласием" в своей группе в соцсети "ВКонтакте". В сообществе, где было 140 подписчиков, по мнению ведомства, отсутствовала информация о присвоенном российскими властями этому НКО статуса иностранного агента. При этом в законодательстве не прописаны точные требования к размещению такой маркировки.





Шейда заявил, что не считает это решение справедливым, а организация доказала правомерность своих действий и будет подавать апелляцию. Назначенный штраф он назвал довольно существенным для НКО, годовой оборот которого составляет 100 тысяч рублей.



Руководитель организации также отметил, что группа в социальной сети была создана лишь для участников проектов "Согласия". По мнению Шейды, на этой странице было достаточно информации о статусе иностранного агента. В этом году НКО не занималась никакой деятельностью, кроме реализации президентского гранта.

Общественное движение "Согласие" было создано в Барнауле Геннадием Шейдой в 1996 году для поддержки Бориса Ельцина на президентских выборах. В 2000-х годах объявило своей целью развитие институтов демократии и гражданского общества. В конце октября 2018 года стало известно о выигрыше организацией президентского гранта для реализации проекта "Бюджет для всех", связанный с инициативным бюджетированием.