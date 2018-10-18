Минюст зарегистрировал подставной фонд с названием "Русь сидящая"

Директор правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова заявила о том, что Министерство юстиции России зарегистрировало фонд с таким же названием. Об этом правозащитница сообщила в Facebook.

Романова утверждает, что учредителем фонда является Инга Кривицкая, которая провела 18 лет в колонии. По словам правозащитницы, бывшая осужденная принимала участие в избиении заключенных и отбирала у них посылки. Подавать в суд из-за одинакового названия в "Руси сидящей" не собираются.

"Русь Сидящая" – правозащитная организация, являющаяся проектом "Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям", который был признан "иностранным агентом" в мае этого года.

Ольга Романова была вынуждена уехать из России летом 2017 года. Поводом, по её словам, стал "донос", который написал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый. Он обвинил правозащитницу в хищении бюджетных средств в крупном размере.