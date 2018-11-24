В дебрях Квинса. Александр Генис – о кадровом выборе Amazon

За этим соревнованием вся Америка следила 14 месяцев. Когда глава одной из самых успешных компаний в стране и самый богатый человек в мире Джефф Безос объявил, что Amazon собирается открыть вторую после Сиэтла штаб-квартиру, 238 городов вступили в борьбу за эту выгодную честь. Среди кандидатов оказались большие и маленькие города всех штатов и регионов, не исключая и соседней Канады. Тут были и старые культурные центры с заслуженной репутацией, вроде Бостона и Чикаго, и малозаметные городки Среднего Запада, которые таким образом собирались выйти на национальную арену, и пригородные сателлиты, как Ньюарк, из которого видны манхэттенские небоскребы.

Все они зазывали гонцов из Amazon, предъявляли проекты городского переустройства, обещали новую инфраструктуру, а главное – огромные налоговые льготы. Мэриленд предлагал 6,5 миллиардов, тот же Ньюарк – семь миллиардов. За Amazon сражались с таким ожесточением, с каким, скажем, никто не борется за право проведения Олимпиады. И понятно почему. Вторая штаб-квартира этого гиганта создаст 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и, по оптимистическим подсчетам, принесет победителю инвестиции до 50 миллиардов долларов.

У Amazon был шанс создать бум на пустом месте, устроив новую силиконовую долину где-нибудь посреди интеллектуальной целины. Но Безос и его генералы пошли по проторенному пути и выбрали не одну, а две штаб-квартиры – в Нью-Йорке и Вашингтоне. У нас – это ничем не примечательный район Квинса, самого скучного из пяти боро Нью-Йорка, однообразие которого, впрочем, нарушает улица имени Сергея Довлатова. Явление компании Amazon изменит судьбу и лицо этой части города. Безос обещает уже в следующем году начать прием на работу 25 тысяч сотрудников, средняя (!) зарплата которых будет равняться 50 тысяч ам. долларов в год. Этим людям, их семьям и друзьям понадобятся достойное жилье, исправное метро, модные сейчас водные пути сообщения, парки, школы, бары, галереи, рестораны, базары, бутики, велосипедные дорожки и безопасные улицы для прогулок.

Интеллектуальные ресурсы легче найти там, где больше свободы, разнообразия и терпимости

Все это называется одним словом – “джентрификация”. Одни ее боятся, считая, что высокие цены на жилье выдавят из района богему и создадут, как это случилось в Сан-Франциско и Сиэтле, армию бездомных. Другие, среди них бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и нынешний губернатор штата Эндрю Куомо, в восторге от сделки. Власти потратят полтора миллиарда на налоговые льготы Amazon, но, по данным экономистов, каждый вложенный доллар обернется девятью заработанными. С такими картами нельзя проиграть.

Самое интересное во всей этой истории, которая на протяжении года с лишним держала Америку в напряжении, – мотивы Amazon. Ведь Безоса не смутили ни дороговизна, ни пробки, ни перенаселенность Нью-Йорка. Главное для компании – ресурсы. И в нашу постиндустриальную эпоху это означает не газ и нефть, не золото и алмазы, а мозги, образование, амбиции, энергия, любознательность, идеализм и вера в прогресс. Интеллектуальные ресурсы легче найти там, где больше свободы, разнообразия и терпимости. В этом отношении Нью-Йорк, эмигрантская столица США, не знает себе равных. Этот самый Квинс – Вавилонская башня Америки: здесь говорят на двухстах с лишним языках, больше, чем в ООН и даже в ФИФА. Вот почему в Amazon рассудили, что здесь найдутся те, кто компании нужен: люди с умом и азартом, способные придумать фирме что-то такое, о чем еще никто не догадывается. Сам город послужит им примером и энергетической станцией для постоянной подпитки. Я это и по себе знаю: на нью-йоркской улице чувствуешь себя так, будто тебя подключили к розетке. Не всем нравится, но не заметить этого нельзя.

Однако для того, чтобы Amazon и Нью-Йорк смогли принести друг другу максимальную пользу, необходимо избавиться от прежних ошибок. На протяжении последних десятилетий каждый научно-технический центр создавался по одинаковому плану. Где-то в безличном пригороде огораживался комплекс строений, окруженный полями паркингов. Запертые внутри снабжались всем необходимым, чтобы у них не было нужды выходить наружу. В сущности, это напоминает старинные замки или, что еще точнее, монастыри. Когда недостатки такой структуры выяснились в Сан-Франциско, начальство начало борьбу с клаустрофобией с того, что запретило устраивать в офисных башнях кафетерии. Так они выталкивали своих служащих на улицу, в окрестные кафе и рестораны, где те пересекались и общались с другими горожанами.

Этот опыт Amazon применит и в Нью-Йорке. Устроив свой центр – если угодно, в самых густых “дебрях” Квинса, – компания воспользуется городом как стимулятором творческой энергии. Продолжив аналогию, можно сказать, что вместо средневекового бастиона возникает модель ренессансного города, где варились идеи и творилось новое. Нью-Йорк, где будущее начинается раньше, таким всегда оставался и останется.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Поверх барьеров – Американский час"

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