США ввели санкции из-за убийства саудовского журналиста Хашогги

США ввели санкции из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Под персональные финансовые ограничения в рамках "закона Магнитского" попали 17 подданных Саудовской Аравии. В их числе генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле, полковник разведки Эр-Рияда, а также бывший советник наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Министерство финансов США назвало этих людей участниками "оперативной группы" по устранению Хашогги.

Журналист Джамаль Хашогги в последние годы резко выступал против политики Саудовской Аравии. В начале октября он исчез в саудовском консульстве в Стамбуле. Через несколько недель Эр-Рияд признал, что журналиста убили. При этом останки до сих пор не найдены.

Сегодня саудовский прокурор заявил, что приказ об убийстве Хашогги отдал глава переговорной группы, которая отправилась в Стамбул, чтобы вернуть Хашогги на родину. Прокурор отметил, что обвинения предъявлены 11-ти арестованным. При этом Эр-Рияд отрицает причастность к преступлению высшего руководства страны.

Страны Запада и спецслужбы Турции с эти не согласны. Они подозревают, что заказчики убийства Хашогги могут быть связаны с наследным принцем Салманом.