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Компания друга Путина Тимченко построит аэропорт на Соловках

Соловецкий монастырь

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Компания Геннадия Тимченко, которого Владимир Путин называет своим другом, получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках за 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на сайт госзакупок.

Итоги конкурса подвели 15 ноября, компания "Стройтрансгаз" был единственным его участником. Проект профинансируют из бюджета Архангельской области.

Контракт предполагает, что компания реконструирует взлетно-посадочную полосу и перестроит нынешнее трёхэтажное деревянное здание аэровокзала. Первоначально планировалось увеличить длину взлетно-посадочной полосы, но против выступил патриарх Кирилл. Он заявил, что в этом случае аэропорт сможет принимать большие самолёты, что скажется на экологии и культурном облике Соловков. Аэропорт находится в нескольких сотнях метров от Соловецкого монастыря.

Все ключевые работы будут организованы через созданный в апреле по указу президента Путина Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Российский президент часто бывает в этих местах, а Тимченко считается одним из главных жертвователей Валаамского монастыря.

Президент России Владимир Путин в в Валаамском монастыре
Президент России Владимир Путин в в Валаамском монастыре

Журнал Forbes включил Геннадия Тимченко в число "королей госзаказа". В этом году его компании получили подряды на сумму 36 миллиардов рублей, причём половину из них – "Стройтрансгаз". Основными заказчиками стали "Газпром" и Росавтодор.

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