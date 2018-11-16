Компания друга Путина Тимченко построит аэропорт на Соловках

Компания Геннадия Тимченко, которого Владимир Путин называет своим другом, получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках за 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на сайт госзакупок.

Итоги конкурса подвели 15 ноября, компания "Стройтрансгаз" был единственным его участником. Проект профинансируют из бюджета Архангельской области.

Контракт предполагает, что компания реконструирует взлетно-посадочную полосу и перестроит нынешнее трёхэтажное деревянное здание аэровокзала. Первоначально планировалось увеличить длину взлетно-посадочной полосы, но против выступил патриарх Кирилл. Он заявил, что в этом случае аэропорт сможет принимать большие самолёты, что скажется на экологии и культурном облике Соловков. Аэропорт находится в нескольких сотнях метров от Соловецкого монастыря.

Все ключевые работы будут организованы через созданный в апреле по указу президента Путина Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Российский президент часто бывает в этих местах, а Тимченко считается одним из главных жертвователей Валаамского монастыря.

Журнал Forbes включил Геннадия Тимченко в число "королей госзаказа". В этом году его компании получили подряды на сумму 36 миллиардов рублей, причём половину из них – "Стройтрансгаз". Основными заказчиками стали "Газпром" и Росавтодор.