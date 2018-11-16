Угроза заповедникам. Опасные изменения в Земельный кодекс

"Гринпис в России" призывает голосовать против законопроекта "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ", инициированного Минэкономразвития. Это можно сделать на сайте regulation.gov.ru. Экологи опасаются, что принятие поправок нанесет серьезный ущерб заповедникам и национальным паркам. Проект закона был опубликован 2 ноября на сайте Минэкономразвития, до 30 ноября возможно его общественное обсуждение. В случае принятия закона пострадает практически каждый заповедный уголок России, но наиболее уязвимыми окажутся те, на территории которых возможна добыча полезных ископаемых, полагают защитники природы.

По мнению экологов, в случае принятия поправок из границ заповедников и нацпарков исключат земли населённых пунктов, дороги, линии электропередач, месторождения полезных ископаемых и сельхозугодья (об этом говорится в ст. 57 законопроекта). Это разрушит целостность особо охраняемых природных территорий России, и последствия для природы будут непредсказуемыми, – полагают эксперты.

Среди самых уязвимых мест – природный парк "Нумто", в котором нефтяники, по мнению Гринпис, "не оставят живого места". Кроме того, из-за добычи полезных ископаемых под угрозой окажутся пять заповедников – "Большой Арктический", "Жигулевский", "Ненецкий", "Тунгусский", "Черные земли", шесть национальных парков – "Бузулукский бор", "Нечкинский", "Нижняя Кама", "Русская Арктика", "Самарская лука", "Югыд Ва", и шесть заказников федерального уровня – "Васпухольский", "Верхне-Кондинский", "Елизаровский", "Самурский", "Сарпиский" и "Харпинский". Экологи подчеркивают, что по воле разработчиков законопроекта, половину своей территории может потерять даже национальный парк "Лосиный остров", так как часть его находится в Москве и ее, по логике законопроекта, можно отрезать.

​О целях законопроекта и опасениях экологов Радио Свобода рассказал руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин:

Суть поправок – нынешнее деление всех земель в России меняется с 7 до 18 категорий

– Общая суть поправок в том, что нынешнее деление всех земель в России на семь категорий земель меняется на деление на 18 территориальных зон. Нас больше всего беспокоит все, что связано с 57-й статьей этого законопроекта. В ней говорится, что к 1 июля 2023 года органы управления особо охраняемыми природными территориями должны уточнить их границы путем исключения из особо охраняемых территорий населенных пунктов, линейных объектов, объектов недропользования. Также нам не совсем понятна ситуация с землями сельхозназначения. Что это означает по сути? Непонятно, потому что под каждый из этих пунктов можно подвести почти все. Например, что такое – объекты недропользования? Однозначной трактовки в законодательстве нет. И это может восприниматься как лицензионный участок, месторождение, любые зарегистрированные месторождения полезных ископаемых, какие-то уже имеющиеся производственные объекты, карьеры, шахты, все что угодно. Кто будет решать, что из этого надо исключать из особо охраняемых природных территорий? Непонятно. То же самое – населенные пункты.

– А какие неясности с населенными пунктами?

У большинства населенных пунктов в России нет утвержденных границ

– У большого количества населенных пунктов в нашей стране нет утвержденных границ. Это может быть территория просто под конкретными контурами зданий, это могут быть земельные участки, а могут быть всякие истории, предназначенные для развития населенного пункта, и это очень разные вещи. Линейные объекты – это дороги, трубопроводы, линии электропередач, это все линейные объекты. Понятно, что в существующей реальности, в границах особо охраняемых природных территорий таких объектов очень много. Ну, самый, пожалуй, гипертрофированный, вопиющий пример – национальный парк Лосиный Остров, половина его находится в черте города Москвы, значит, эту половину надо отрезать, исходя из буквы

Один из ярких примеров – первый российский объект Всемирного наследия парк "Югыд Ва" – там хотят добывать золото

этого закона? Ведь город Москва – населенный пункт.

– Какие заповедники окажутся наиболее уязвимыми, если эти поправки будут приняты?

– В первую очередь те, которые находятся в достаточно густонаселенных районах. Либо, если говорить о недропользовании, практически все. Один из таких громких примеров – это национальный парк "Югыд Ва" – первый российский объект Всемирного природного наследия. С 2009 года идет борьба за то, чтобы не дать там добывать золото. Мы много обсуждали эту историю. Там есть золоторудное месторождение "Чудное" в границах национального парка. В 2009 году Минприроды выдало лицензию на это месторождение. Потом Минприроды изменило границы национального парка, и там начались геологоразведочные работы. В 2013 году Гринпис подал в Верховный суд и отменил это решение Минприроды. Только после этого работы там прекратились. Выяснилось, что компания, которая хотела вести разработку, – очень странная. Никто не знает, кому она принадлежит, потому что все ее учредители находятся на Кипре. Казалось бы, есть несколько решений судов, что этот участок должен быть освобожден, тем не менее, они продолжают надеяться на то, что когда-нибудь месторождение будет запущено в эксплуатацию. В частности, этому способствует то же Минприроды, которое вместо того, чтобы отобрать лицензию на разработку этого месторождения, которое совершенно незаконно находится на территории национального парка, продлевает сроки начала реализации разработки месторождения.

– Кому выгодно принятие этих поправок?

Если этот закон вступит в силу – природный парк "Нумто" просто закрывается

– В первую очередь тем, кто заинтересован в различном использовании особо охраняемых природных территорий. И лесов, кстати, тоже – там такие же нормы приняты в отношении лесов. В первую очередь это те, кто заинтересован в разработке полезных ископаемых. Вот, кстати, еще один громкий пример – природный парк "Нумто" в Ханты-Мансийском округе. Там вся территория природного парка – в лицензионных участках, и если этот закон вступает в силу, природный парк просто закрывается. И таких территорий достаточно много.

– Этот закон кто-то лоббирует? Или Минэкономразвития принимает его по собственной инициативе?

Совершенно конкретные люди хотят решить свои экономические проблемы

– Вообще, идея с переходом от этой категории земель к территориальному зонированию не нова. Было уже несколько таких законопроектов. Правда, они не проходили дальше первого чтения в Думе. Я думаю, что сама по себе идея кем-то продвигается в правительстве. Но видно, что под этот закон совершенно конкретные люди хотят решить свои конкретные экономические проблемы. У них пока не получается вовлекать в интенсивную хозяйственную деятельность территории, которые находятся в границах особо охраняемых​ природных зон.

– Что могут предпринять экологи и общественность сейчас?

– Мы хотим использовать законодательные механизмы общественного обсуждения. До 30 ноября закон находится в стадии общественного обсуждения. Поэтому мы призываем всех, кто считает, что в таком виде этот закон принимать неправильно, проголосовать против него. Дальше мы будем работать с правительством, с Госдумой, с администрацией президента. Если людей, которые нас поддержат, будет много, у нас есть шанс остановить этот очень опасный для заповедной системы и природы России в целом законопроект, – рассказал руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин.

Радио Свобода обратилось за комментариями в Минэкономразвития, но пока редакция их не получила.