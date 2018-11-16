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Петербуржца уволили с работы после акции против Владимира Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев

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В Санкт-Петербурге руководство частной фирмы уволило с работы активиста Павла Иванкина, арестованного на 10 суток за акцию против телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В компании посчитали, что Иванкин, как один из руководителей, не может пропускать столько рабочих дней. По словам активиста, начальство знало о его политической позиции и не высказывалось против.

2 ноября Соловьев выступал в Петербурге с лекцией. Семь активистов с плакатами вышли протестовать против этого. Они обвинили телеведущего в распространении пропаганды. На плакате, который держал Иванкин, Соловьев сравнивался с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрайхером. Активисты были задержаны, шестерых впоследствии отпустили.

Телеведущий Владимир Соловьев неоднократно выступал с заявлениями в поддержку политики Кремля и с резкой критикой его оппонентов. После взрыва в здании ФСБ в Архангельске 31 октября он, в частности, возложил ответственность за него на оппозиционных журналистов и политиков.

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