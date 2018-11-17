В Ингушетии задержали противников передачи земель Чечне

В Ингушетии задержаны участники акции против передачи земель Чечне. По данным портала МБХ-Медиа, в отделения полиции доставили активистов Магомеда Муцольгова, Руслана Яндиева, Бараха Чемурзиева и Ахмеда Погорова. Они участвовали в так называемом субботнике на территории башенных комплексов в районе реки Фортанга у границы с Чечней.

Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов рассказал журналистам, что глава Ингушетии незаконно собирается передать территории башенных комплексов Чечне. Власти республики начали препятствовать проведению акции еще со вчерашнего вечера, а с чеченской стороны к комплексу стянули строительную и военную технику, заявил оппозиционер.

Сообщается, что при задержании был избит активист Руслан Яндиев. У отделений полиции Назрани, куда доставили задержанных, собираются протестующие.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызвал массовые протесты в Ингушетии: по нему Чечне передаётся часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.

30 октября Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе и потребовал провести референдум по этому вопросу. Суд постановил, что документ "без его утверждения на референдуме Республики не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Ингушетии".

8 ноября Юнус-Бек Евкуров обратился по этому вопросу в Конституционный суд России, а 14 ноября Всемирный конгресс ингушского народа попросил привлечь его к участию в рассмотрении жалобы главы Ингушетии. Эту просьбу накануне удовлетворил Конституционный суд России. Детали обращения Евкурова до сих пор не известны.