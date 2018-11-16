Конгресс ингушского народа допустили к обсуждению границы с Чечней

Конституционный суд России допустил Всемирный конгресс ингушского народа к рассмотрению дела о земельном споре вокруг границы между Ингушетией и Чечней. Об этом в пятницу сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По его словам, открытое заседание должно состояться в Санкт-Петербурге 27 ноября.

Источники "Интерфакса" сообщают, что в обсуждении примет участие один из лидеров протестов в Магасе Мусса Мальсагов, а также бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмет Погоров.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызвал массовые протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.​

30 октября Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе и потребовал провести референдум по этому вопросу. Суд постановил, что документ "без его утверждения на референдуме Республики не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Ингушетии".

8 ноября Юнус-Бек Евкуров обратился по этому вопросу в Конституционный суд России, а 14 ноября Всемирный конгресс ингушского народа попросил привлечь его к участию в рассмотрении жалобы главы Ингушетии. Детали обращения Евкурова до сих пор не известны.