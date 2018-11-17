После пожаров в Калифорнии пропали более тысячи человек

Более тысячи человек числятся в списке пропавших в результате продолжающихся с начала ноября пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на шерифа округа Бьют Кори Хони.
Число пропавших увеличилось с 631 до 1011 после того как власти собрали данные из разных источников. При этом список может содержать неточную информацию и дублирующиеся имена, подчёркивает BBC.
Пожары в ноябре повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Общее число погибших уже достигло 71 человека. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, эвакуированы тысячи жителей. Полностью сгорел город Парадайс на севере Калифорнии.
Власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели.
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