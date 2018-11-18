В Киеве правые радикалы сорвали марш за права трансгендеров

В центре Киева активисты праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров. Об этом 18 ноября сообщили организаторы марша из организации "Insight".

Участники марша намеревались объявить о требованиях к Минздраву, МВД и другим госучреждениям об утверждении нового клинического протокола по медицинской помощи трансгендерам, а также о снятии запрета на усыновление или удочерение трансгендерами. Активисты ЛГБТ настаивают на включении признаков гендерной идентичности в законодательство о противодействии дискриминации и в перечень признаков, по которым проявления насилия должны рассматриваться как преступления на почве ненависти.

Проведение марша было сорвано, заявили его организаторы и пообещали, что в ближайшее время опубликуют подробности инцидента.