США заявили о безрезультатности переговоров с талибами

Специальный представитель США в Афганистане в понедельник заявил, что пока не смог договориться с радикальным движением "Талибан" о сроках и условиях завершения войны в стране. Залмай Халилзод пытался убедить афганских талибов прекратить боевые действия к апрелю 2019 года, что позволило бы к тому времени полностью вывести американские войска из страны, передает агенство Reuters.

Переговоры США с талибами продолжались с пятницы по воскресенье в Катаре. Их целью называлось достижение договорённости о прекращении боевых действий в стране до 20 апреля 2019 года, когда в Афганистане планируется провести президентские выборы. По словам Залмая Халилзода, талибы признались, что не смогут одержать победу над американскими силами военным путем. Представители талибов впоследствии отвергли эти утверждения.

По мнению американского генерала Джосефа Данфорда, которого цитирует агенство, талибы в Афганистане на данный момент "не проигрывают" войну. Если под контролем афганского правительства в 2015 году находилось 72 процента территории страны, то сегодня этот показатель составляет лишь 58 процентов, говорится в докладе американского правительства с октября 2018 года.

Военная операция стран НАТО против движения "Талибан" и его союзников в Афганистане длится с 2001 года. 9 ноября в Москве представители запрещённого в России "Талибана" впервые на официальном уровне встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.