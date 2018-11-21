Российский генерал проиграл выборы президента Интерпола

Президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Его избрали на конференции в Дубае. Кроме Ким Чен Яна на пост главы Интерпола претендовал российский генерал Александр Прокопчук.

Против кандидатуры Прокопчука выступали США, Украина, Литва, представители российской оппозиции, а также преследуемый российскими властями британский финансист Уильям Браудер. Они заявляли, что Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) не может возглавить представитель страны, которая нарушает международное право. Противники кандидатуры Прокопчука также опасались, что Россия будет использовать его пост для сведения счетов и преследования политических оппонентов.

Ким Чен Ян до избрания президентом Интерпола был его временным главой. Он занял этот пост после отставки предыдущего президента Международной организации уголовной полиции Мэна Хунвэя – в октябре он был задержан в Китае по обвинению в коррупции.