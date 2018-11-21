В Забайкалье активисту присудили три штрафа за одну акцию

Общественного активиста из Читы Стаса Захарова 21 ноября оштрафовали сразу по трем административным протоколам за митинг против повышения цен и за отставку мэра Анатолия Михалёва. Захаров опасается, что власть собирается использовать эти административные дела для возбуждения уголовного. Об этом Захаров сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий".

Активист рассказал, что судья Роза Аксаненко отказала в проведении видеофиксации процесса и затем трижды в отводе судьи. Она не приняла во внимание доводы защиты и трижды оштрафовала Захарова в сумме на 40 тысяч рублей. Активист считает, что такие решения вызваны ангажированностью суда.

​Два эпизода связаны с обвинением в приглашении на еще не согласованный митинг, но поскольку он планировался и проводился в гайд-парке, то согласование на него не нужно, считает Захаров. Еще один протокол касался проведения флешмоба автомобилистов, который состоялся вместе с митингом 3 ноября. Обвинение было основано на переписке, которая велась в закрытой группе соцсети "ВКонтакте". Активист в ней советовал не проводить автопробег, который запрещен законом и требует разрешения. Он считает, что считать его организатором флешмоба, который провели автомобилисты, нет никаких оснований.

Поддержать Захарова в суде пришло 30-40 человек, места в зале всем не хватило. Активист намерен подать апелляции по всем трем решениям суда.