Госдума приняла бездефицитный федеральный бюджет на три года

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента. Документ предполагает, что доходы государства впервые за восемь лет будут больше расходов.

На 2019 год превышение доходов над расходами должно составить 1,9 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП. В 2020 году – 1,2 триллиона рублей, в 2021 году — 952 миллиарда рублей.

Уровень инфляции в 2019 году, как рассчитывают в правительстве, не превысит 4,3, в 2020 году — 3,8, а в 2021 году — 4 процентов.

В основу бюджета заложен сценарий, предполагающий снижение мировых цен на нефть, сообщала раньше газета "Коммерсантъ". Согласно параметрам бюджета, к 2021 году нефть должна стоить 57,9 доллара за поставляемую из России марку Urals (на торгах во вторник она стоила 64.3 доллара).

Последний раз проект бюджета был профицитным в 2014 году, но по итогам года доходы в нем оказались меньше, чем расходы, из-за финансового кризиса. В 2011 году бюджет в последний раз исполнялся с реальным профицитом, отмечает "Интерфакс".