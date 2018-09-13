Почему колеблется рубль?

Президент Банка ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg предсказал выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу в случае расширения санкций США, которые могут огранить для РФ операции в этой валюте. Рубль продолжал осенью 2018 года дешеветь под угрозами санкций, напоминая о словах Михаил Салтыков-Щедрина: "Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду".

Куда ведет Россию экономическая политика власти? Почему обесценился рубль? Речи министров и банкиров на Восточном экономическом форуме обсуждают Андрей Черепанов, Алексей Михайлов, Никита Кричевский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 13 сентября в 19:05