Власти Красноярска и Кемерово сорвали концерты рок-группы "Френдзона"

Власти Кемерово сорвали выступление поп-панк группы "Френдзона" под предлогом того, что тексты коллектива якобы пропагандируют однополые отношения и антиправительственные настроения у молодёжи. Об этом сообщается на странице группы в социальной сети "ВКонтакте".

По словам участников группы, за час до выступления в Кемерово, на концертную площадку приехали представители администрации города, прокуратуры и полиции.Представители ведомств якобы недовольны одной из композиций, в которой поется про чувства двух девушек друг к другу. Также властям не понравилось слово "вписка". 12 ноября было отменено выступление группы в Красноярске. Представители концертной площадки, заявили, что на них оказывали давление представители администрации города.

29 октября в Нижнем Новгороде прокуратура запретила проводить концерты популярной "в молодёжной среде" группы "Пошлая Молли", певицы Монеточки и рэпера Face. В ведомстве считают, что песни этих исполнителей "способны вызвать у детей желание употребить алкоголь и запрещённые вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих".

В августе этого года в Новгородской области администрация одного из детских лагерей запретила слушать на территории учреждения творчество таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Тимати и Pharaoh.