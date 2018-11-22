РБК рассказало об уголовном деле против рэпера Хаски

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело против рэп-музыканта Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, музыканта обвиняют в повреждении чужого имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Что именно стало причиной возбуждения уголовного дела — не сообщается. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю от комментариев РБК по этому вопросу отказались.

Вечером в среду Хаски был задержан полицией в Краснодаре. Правоохранительные органы сорвали его концерт. Ранее правоохранительные органы сорвали выступление рэп-исполнителя в Ростове-на-Дону и в Тольятти. Музыканта обвиняют в призывах к суициду, экстремизму и пропаганде употребления наркотиков.

В Краснодаре музыканту предъявили обвинения по нескольким административным статьям. Его обвинили в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законным требованиям полицейского, в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах и в отказе от медицинского освидетельствования. По каждому из этих обвинений ему грозит до 15 суток ареста. Суд назначен на четверг.

17 ноября стало известно, что видеосервис YouTube заблокировал для российских пользователей клип Хаски "Иуда". При попытке просмотреть видеос российских IP-адресов отображается надпись "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".