Суд в Лондоне отказался от дела Приватбанка против Коломойского

Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск национализированного украинскими властями Приватбанка против его бывшего собственника Игоря Коломойского. Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский народный депутат Сергей Лещенко, который ссылается на собственные источники.

Такое решение может означать конец судебного дела против Коломойского и другого бывшего собственника Приватбанка Геннадия Боголюбова. Впоследствии во всем мире могут быть сняты наложенные в декабре 2017 года аресты на их активы, которые оцениваются в 2,5 миллиарда долларов.

Вердикт суда пока не прокомментировали ни Приватбанк, ни адвокаты Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Правительство Владимира Гройсмана в конце 2016 года приняло решение национализировать Приватбанк. Крупнейшее финансовое учреждение Украины обеспечивает более половины транзакций в стране, в нём насчитывается свыше 22 миллионов счетов.

После перехода банка под контроль государства Коломойского обвинили в финансовых махинациях: в результате мошеннических действий банк якобы потерял более пяти миллиардов долларов, которые Коломойский и Боголюбов инвестировали за рубежом. По мнению частного агентства Kroll, которое по просьбе Украины провело аудит деятельности Коломойского, действия бывших акционеров банка можно назвать скоординированной схемой отмывания денег.

Игорь Коломойский свое участие в мошеннических схемах отрицает.