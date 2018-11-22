США обвинили Иран в производстве химического оружия

Представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинил Иран в том, что страна тайно производит химическое оружие. Это противоречит международным договорённостям, заявил Кеннет Уард на заседании ОЗХО в Гааге.

Производимые Ираном боеприпасы, которые страна не задекларировала перед Организацией по запрещению химического оружия, при использовании могут привезти к параличу нервной системы. При этом, они изготовляются в "боевых целях", — считает представитель США при ОЗХО.

В заявлении также подчеркивается, что Иран вместе с Россией в обход международных правил помогли сирийскому правительству под руководством Башара Асада получить химическое оружие. Кроме этого, коробки с химическим оружием с надписями на персидском были найдены в Ливии после свержения бывшего руководителя страны Муаммара Кадафи в 2011 году, заявил Кеннет Уард. Иран также упрекнули в презентации на международных выставках химических веществ для разгона митингов, которые Иран не задекларировал перед международными наблюдателями.

Обвинения в изготовлении химического оружия Иран пока не прокомментировал. Руководство страны ранее осуждало случаи его использования в Сирии. В Тегеране заявляли, что ни Иран, ни правительство Башара Асада не имело к ним никакого отношения.

5 ноября США ввели экономические санкции против Ирана, отменив своё участие в подписанной в 2015 году международной сделке с Тегераном. С этим решением не согласны Евросоюз, Россия и Китай. Власти ЕС объявили о разработке схемы обхода мер в отношении Ирана со стороны Вашингтона.