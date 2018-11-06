Система SWIFT приостановила работу с несколькими банками в Иране

Банковская система совершения платежей SWIFT приостановила доступ нескольких иранских банков к своей системе обмена сообщениями. Об этом сообщает Reuters. Агентство приводит заявление кооперативного общества.

В документе говорится о том, что кредитные организации временно отключили от SWIFT для обеспечения стабильности и сохранения целостности мировой финансовой системы. Санкции, введённые Соединёнными Штатами против Ирана, в заявлении не упоминаются.

К платежной системе SWIFT подключено свыше 11 тысяч банков в более чем 200 странах мира. У США нет большинства в совете директоров SWIFT. Однако Белый дом может вводить санкции в отношении самой системы до тех пор, пока она не отключит Иран.

В понедельник, 5 ноября, вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация Дональда Трампа восстановила все ограничительные меры, которые были отменены после ядерной сделки 2015 года. Санкции направлены против иранского экспорта нефти, банков и судоходства. В Вашингтоне ограничения назвали самыми жёсткими, которые когда либо действовали против Тегерана.

Страны которые продолжат вести бизнес с иранскими компаниями, также попадут в чёрный список. Для восьми стран на 180 дней сделали исключение. Среди этих государств – Китай, Турция, Индия и Япония.

Отношения США и Ирана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Тегераном и поэтапном восстановлении санкций. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия.

В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций. Россия и Китай поддержали ЕС в этом вопросе.