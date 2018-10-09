Bellingcat: второй подозреваемый в отравлении Скрипаля — герой России

Александр Мишкин, по данным расследовательской группы Bellingcat - военный врач и сотрудник военной разведки (Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ), подозреваемый в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, оказался героем России.

Об этом рассказал сотрудник группы Bellingcat Христо Гроздев на пресс-конференции в Лондоне. По его словам, Мишкин получил высшую российскую государственную награду в 2014 году - сообщает из Лондона корреспондент Радио Свобода.

На пресс-конференции представители Bellingcat рассказали подробности своего расследования об Александре Мишкине, опубликованного позднее на сайте группы. Он, как утверждается, является тем человеком, которого под именем "Александра Петрова" британская полиция обвиняет в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Главной "зацепкой" экспертов было имя Александра Петрова, под которым он въехал в Великобританию. Эксперты изучили всех Александров подходящими датами рождения в базах данных Москвы и Петербурга и нашли подходящего человека.

Фотография паспорта Мишкина была получена от источника. Из десятков связавшихся с Bellingcat людей двое сказали, что хорошо знали Мишкина. Представитель группы тоже побывал в родной деревне Мишкина. 7 ее жителей сказали, что знают его как известного врача и Героя России.

Одна из жительниц родной деревни Мишкина рассказала, что у нее есть фотография, на которой президент Путин жмет руку Мишкину и вручает ему награду. Но жительница исчезла из деревни незадолго до приезда туда расследователей, утверждает представитель Bellingcat.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию о личности Мишкина.

Ранее стало известно, что званием Героя России был награжден россиянин Анатолий Чепига, похожий на другого подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком" - Руслана Боширова.

Журналист проекта "Досье" Сергей Канев со ссылкой на неназванный источник утверждал, что Чепига получил свою награду за события на Украине. Он, как утверждается, помогал вывезти из страны бывшего президента Виктора Януковича после победы Майдана.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что "звание Герой России полковнику Главного разведывательного управления Анатолию Чепиге не присваивалось".

Покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля произошло весной этого года в английском Солсбери. Он был отравлен ядом советской разработки, в нападении британские власти подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Исследовательская группа Bellingcat утверждает, что эти имена вымышленные и публикует информацию о людях, которые могли выступать под этими псевдонимами. Люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, заявили в интервью телеканалу RT, что действительно побывали в Солсбери, чтобы посмотреть на "знаменитый Солсберецкий собор".