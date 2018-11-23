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Собственности больше нет? Ловушки маркетинга. "Черная пятница" в России. Эфир в 21:05

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Собственности больше нет? Чиновники отдают землю застройщикам прямо с живущими на ней людьми.

Ловушки маркетинга. Можно ли за критику лишиться привилегий по программе лояльности и кому на самом деле принадлежат, накопленные вами, бонусы.

"Черная пятница" в России. Как продавцы обманывают покупателей во время распродаж.

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