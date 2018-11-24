Конец империи Крикуна. Как чекисты обыграли миллиардера

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении участников "организованного преступного сообщества", обвиняемых в хищении 1,3 млрд рублей в ходе строительства и реконструкции резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёве. 23 ноября РБК опубликовал материалы уголовного дела, согласно которым крупные суммы бюджетных денег были похищены и при строительстве других резиденций Путина, а также при реставрации объектов на территории Кремля.

О хищениях на 17 объектах рассказал следствию один из обвиняемых по делу Борис Мальцев. По его словам, с 2007 года хищения совершали руководители компании "БалтСтрой", принадлежавшей бизнесмену Дмитрию Михальченко, и их партнеры.

Мальцев упомянул сочинскую резиденцию Путина "Бочаров ручей", Константиновский дворец в Стрельне под Петербургом, Грановитую палату Кремля и Большой Кремлевский дворец. Заказчиками работ выступали Федеральная служба охраны и Министерство культуры. В уголовном деле фигурируют также комплексы правительственных дач и резиденция Дмитрия Медведева "Горки-9", Московская консерватория и театр "Современник".

Я горжусь нашим президентом и хочу двигаться в его фарватере. И не вижу своей жизни вне России

Глава холдинга "Форум" миллиардер Дмитрий Михальченко был арестован в марте 2016 года в Москве после встречи с руководителем ФМС Константином Ромодановским. Перед этим его задержали в Петербурге, но отпустили после допроса: возможно, для того, чтобы он успел уехать за границу. Однако Михальченко решил бороться. “Новая газета” рассказывает, как он приехал в Москву с досье на заместителя начальника УСБ ФСБ Олега Феоктистова, которого считал причиной своих бед. Миллиардер запланировал встречи с тогдашним директором ФСО Евгением Муровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, рассчитывая на их заступничество, однако успел только к Ромодановскому. "Он не понимал, что Олег Феоктистов действует по приказу сверху", – констатирует источник из ФСБ.

Неприятности у Михальченко начались, когда сотрудников входившего в холдинг "Форум" "Балтстроя" заподозрили в хищении более ста миллионов рублей, выделенных на реставрацию Изборской крепости в Псковской области.

У него кличка была Дима Крикун, потому что он любил напиваться и бегать по Витебскому вокзалу

Однако поводом для ареста миллиардера стало другое дело: оперативники ФСБ обнаружили в терминале порта Усть-Луга пять тысяч бутылок с редким коньяком, дорогим вином и ромом. Они были размещены в двух контейнерах и оформлены как герметик и чипсы. Часть бутылок должна была поступить на продажу в сеть ресторанов Buddha bar Дмитрия Михальченко, другая – в его личные погреба. Коллекция была оценена в 68 миллионов рублей (бутылка коньяка Courvoisier 1912 года стоит около 500 тысяч). При этом таможня объявила, что весь конфискованный алкоголь уничтожен. Якобы для определения стоимости пришлось каждую бутылку вскрыть, дегустировать, а потом вылить вина и коньяки в канализацию.

Дело о контрабанде алкоголя стоило должности главе ФТС Андрею Бельянинову. 26 июля 2016 года у него прошли обыски, было обнаружено 9,5 млн рублей, 490 000 долларов и 350 000 евро, после чего Владимир Путин удовлетворил его прошение об отставке. Через несколько месяцев деньги Бельянинову вернули, а в декабре 2017 года по предложению Дмитрия Медведева его назначили председателем правления Евразийского банка развития. Небольшой части состояния Бельянинов все же лишился: в октябре 2018 года в его дом ворвался грабитель в маске и похитил 15 миллионов рублей, 10 000 долларов и 30 коллекционных золотых монет.

Чуть раньше Бельянинова, в мае 2016 года, лишился должности еще один покровитель миллиардера Михальченко – директор Федеральной службы охраны Евгений Муров. Возглавлявший ФСО с 2000 года, почти с момента избрания Путина, Муров считался одним из самых близких к нему людей еще со времен их совместной работы в Петербурге в 90-е годы.

Муров – это эпоха, это один из самых близких людей для Путина

“ФСО – это очень серьезная структура, и не только в силу своей близости к президенту и многочисленности, но и потому, что именно эта структура контролирует места, где находится Владимир Путин. Ее сила и в том, что это информационная служба: внутри ФСО существует подразделение, которое занимается аналитикой и предсказанием развития ситуации в регионах. Кроме того, именно ФСО осуществляет контроль над правительственной связью. Муров – это эпоха, это один из самых близких людей для Путина. Все эти годы Путин настойчиво сохранял Мурова около себя”, – комментировал эту отставку в эфире Радио Свобода автор книги "Новое дворянство: очерки истории ФСБ” Андрей Солдатов.

Старый друг Владимира Путина Евгений Муров и стал главным бенефициаром в деле Михальченко. Но для того, чтобы прийти к этому выводу, нужно вспомнить главные этапы карьеры главы холдинга "Форум", который в 2015 году занимал 46-е место в рейтинге миллиардеров "Делового Петербурга": его состояние оценивалось в 18 млрд рублей.

В декабре 2017 года Дмитрий Михальченко, выступая в Басманном суде, произнес патриотическую речь. "Я горжусь нашим президентом и хочу двигаться в его фарватере. И не вижу своей жизни вне России. Поэтому у меня нет счетов за рубежом. Даже дочь не захотела учиться за границей, а выбрала российский вуз, чем меня очень порадовала". Затем он рассказал о любви к коллекционным винам и своем трудовом пути, заявив, в частности, что благодаря его усилиям в Петербурге был спасен ряд предприятий, в том числе прядильный комбинат имени Кирова.

Бывший депутат петербургского законодательного собрания и член городского правительства, а ныне политэмигрант Андрей Корчагин хорошо знал миллиардера и решил поделиться воспоминаниями с Радио Свобода.

"У него кличка была Дима Крикун, потому что он любил напиваться и бегать по Витебскому вокзалу в сопровождении охранников, и устраивать мелкие дебоши. Изначально он был официантом в ресторане "Акварель" в Петербурге, а стал карманным эфэсбэшным бизнесменом, который занимался тем, что с помощью рейдерских захватов отнимал бизнес у других людей", – рассказывает Андрей Корчагин.

Фактически он занял место Кумарина, стал "ночным губернатором Петербурга" и решал все вопросы

​"Новая газета" пишет, что стремительным взлетом Михальченко обязан двум покровителям: культуристу Юрию Преснову, который познакомил его с первым заместителем главы питерского управления ФСБ Николаем Негодовым. Высокопоставленный генерал поручил Михальченко наладить ситуацию на вокзалах к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. "Михальченко устроили в региональный общественный фонд поддержки ФСБ и СВР, внешне призванный служить источником помощи для ветеранов, но в действительности являвшийся связью между крупным бизнесом и силовиками. Его донорами выступали крупнейшие компании Санкт-Петербурга, а собранные средства шли в том числе на материально-техническую поддержку питерских чекистов. Фонд располагался в соседнем от УФСБ по Санкт-Петербургу здании, что только подчеркивало близость его руководства к спецслужбам".

Ресторан "Акварель", в котором он работал официантом, тоже стал его собственностью

"Он свой концерн расширял и расширял. Я с ним познакомился, когда он захватил все торговые площади на Московском вокзале в Петербурге, – рассказывает Андрей Корчагин. – Михальченко нашел выход через своих покровителей из ФСБ и ФСО на Октябрьскую железную дорогу, в введении которой находился Московский вокзал в Петербурге и Ленинградский вокзал в Москве. На этих двух вокзалах он захватил торговые площади, и вся коммерция была под его контролем. Он был в очень хороших отношениях с начальником РЖД Владимиром Якуниным, который дал Михальченко зеленый свет. Он на многих вокзалах страны подмял под себя торговлю, ресторанчики и кафе. Там очень большие обороты на самом деле. Вот именно на этой теме я с ним пересекся. Я тогда был директором государственного предприятия "Городские автостоянки и гаражи", там были государственные площади вокруг Московского вокзала со стоянками, он их поджимал под себя. Общался я и с ним, и с его ближайшим помощником – Андреем Михайловичем Каминовым, который тоже сейчас арестован за хищения в резиденциях Путина. С Михальченко я встречался в его офисе на Витебском вокзале – это бывший императорский павильон. Там у Михальченко был офис со своим небольшим рестораном и бассейном. Кстати, ресторан "Акварель", в котором он когда-то работал официантом, тоже потом стал его собственностью. Весь его бизнес был рейдерским захватом у нормальных предпринимателей их бизнеса. С помощью силовых структур, которых они подтягивали, на бизнесменов возбуждались уголовные дела, после такого шантажа они или сами отдавали бизнес Михальченко и Каминову, или, если сопротивлялись, их сажали по сфабрикованным уголовным делам, а бизнес забирали. Кстати, очень много бизнеса перешло к Михальченко от Барсукова-Кумарина после того, как его посадили. Фактически он занял место Кумарина, когда того арестовали, стал "ночным губернатором Петербурга" и решал все вопросы".

Андрей Корчагин говорит, что у Михальченко были прекрасные связи не только в ФСБ, но и в МВД и в Следственном комитете. В частности, миллиардер дружил с арестованным в 2015 году начальником управления МВД по СЗФО генералом Виталием Быковым.

"В 2008 году я стал директором государственного учреждения "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". В ведении моего госучреждения была работа всех светофоров в городе. На меня вышел Михальченко с таким предложением: будет большой контракт на поставку светофорного оборудования. В рамках этого контракта они хотели через мое госучреждение отмыть деньги. Я ему сказал сразу: "Дима, я в такие игры не играю". Через некоторое время на меня вышел сын губернатора Сергей Матвиенко, у нас был один общий знакомый – председатель банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев, с которым я познакомился, когда работал в правительстве. Сергей меня пригласил встретиться в баре гостиницы "Европа" и рассказал, что будут выделены из бюджета (формированием бюджета занималось тогда правительство, которое возглавляла Валентина Матвиенко) несколько сот миллионов рублей на строительство центра по управлению городским дорожным движением. В рамках этого проекта будут осуществляться поставки светофорного, оптического оборудования, камер, целый комплект из-за границы. Суть сводилась к тому, что ничего планировалось толком не сделать, а основные деньги просто украсть. Сергея я не мог открыто послать, пытался ему объяснить, что это невозможно, учреждение не настолько огромное, чтобы скрыть пропажу сотен миллионов рублей, потому что бюджет меньше миллиарда. В результате у меня возник с ними конфликт из-за этого. Оперативники генерала Быкова сфабриковали дело, к которому я не имел отношения, людей посадили, а я уехал. Уже находясь за границей, я пытался отследить, что там происходит. Во-первых, на мое место был неожиданно назначен некий Сергей Баранов – человек Михальченко, и они все-таки провернули эту схему. Действительно были выделены из бюджета несколько сотен миллионов рублей на строительство Центра по управлению дорожным движением, начались поставки оборудования в это учреждение.

На Тягунова оказывали ужасное давление, он все равно не подписывал накладных. Закончилось дело тем, что он погиб в автокатастрофе

Там оставался работать Андрей Тягунов, я его взял на работу начальником отдела. В его функцию входило принять оборудование, и его отдел должен был заниматься строительством центра. Он был парень честный, видел, что там всё совсем плохо, и отказался подписывать накладные на это оборудование. На него оказывали ужасное давление со всех сторон, запугивали, он все равно ни в какую не подписывал накладных. Закончилось дело тем, что он погиб в автокатастрофе на трассе "Скандинавия". Я думаю, что это подстроено. Потому что через некоторое время появился репортаж о том, что эти накладные по оборудованию оказались подписаны якобы Тягуновым, но дата была уже после того, как он погиб. То есть его убрали, кто-то подделал его подпись, оборудование приняли, деньги были оприходованы, освоены, распилены, как обычно.

Но на этом дело не закончилось. Насколько я понимаю, Тягунов сообщил-таки в правоохранительные органы о том, что на него давят и пытаются заставить что-то подписывать. Началась проверка, и у меня есть копия письма из ГУВД. Но дело тогда замяли, дальше этого ничего не пошло, потому что Михальченко тогда был в большой силе, а, поскольку там был завязан и Сережа Матвиенко, им удалось это дело замять. А через некоторое время Баранов сам ушел с этого поста", – рассказывает Андрей Корчагин.

Холдинг Михальченко получил колоссальные контракты на оборудование резиденций Путина и других объектов, в том числе и сверхсекретных. Согласно выводам следствия, только при хищениях в ходе строительства и реконструкции резиденции в Ново-Огарёве похищено 1,3 млрд рублей. Почему же рухнула империя Михальченко, пользовавшегося таким покровительством со стороны руководства спецслужб? Андрей Корчагин предлагает свою версию:

Проституток вызывал в императорский домик и перед ними начинал хвастаться своими подвигами

"Всем известно, что Михальченко работал под крышей начальника ФСО Мурова. Муров ушел на пенсию и захотел спокойно жить, чтобы не было никаких связей с этим Михальченко. Потому что у Михальченко была одна плохая черта: он напивался в сауне и всем хвастался своими похождениями о том, как он кого посадил, у кого бизнес отнял. Вплоть до того, что проституток вызывал в императорский домик и перед ними начинал хвастаться своими подвигами. И тот же Муров подумал, что на пенсии у него не будет такого влияния, когда он может этого Михальченко постоянно контролировать и держать в руках. Я думаю, что постарался Муров, слил его. Михальченко сейчас нулевой человек, у него вообще ничего нет, и он ничего не скажет, а если где-то и скажет, кто ему, уголовнику, поверит? А доходы продолжают капать".

Версию Андрея Корчагина подтверждает и расследование журналистов "Фонтанки", изучавших, кому досталось состояние Михальченко.

Михальченко создал бизнес-империю благодаря эфэсбэшникам. Теперь чекисты пользуются благами этого бизнеса, а потом он перейдет их детям

Весь бизнес перешел к семьям его бывших покровителей. Порт Бронка, который считался стратегическим активом Михальченко, получил новых собственников. Ими стали Людмила Мурова, супруга Евгения Мурова, и генерал-лейтенант госбезопасности Николай Негодов, который дал старт карьере Михальченко. Холдинг "Форум" превратился в компанию "Бронка групп". Гендиректором "Бронки групп" назначен Никита Муров, внук Евгения Мурова. Ресторан Il Lago на Крестовском острове принадлежит Наталье Негодовой – супруге Николая Негодова. Buddha bar, для которого пытались контрабандой ввезти драгоценный алкоголь, перешел к "Бронке групп".

"Михальченко создал бизнес-империю благодаря Мурову и другим эфэсбэшникам. Теперь он не нужен, а бенефициарами стали те же чекисты. Они сейчас на пенсии спокойно пользуются всеми благами этого бизнеса, получают свои дивиденды, а потом он перейдет по наследству их детям", – подводит итог этой истории Андрей Корчагин.