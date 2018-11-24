Автор "теорий заговора" идёт на контакт с прокурором Мюллером

В США консервативный публицист и автор "теорий заговора" Джером Корси заявил, что ведет переговоры о возможном признании своей вины с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американские выборы. На прошлой неделе в своей программе на YouTube Корси сообщил, что ему могут быть предъявлены обвинения в даче ложных показаний.

Интерес следственной группы вызывают связи Корси с порталом WikiLeaks. Разведслужбы США ранее пришли к выводу, что Россия предоставляла WikiLeaks материалы, которые могли нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон, боровшейся за президентство.

Показания Корси могут позволить следствию определить: знали ли Стоун и иные сотрудники Трампа о планах WikiLeaks.

Джером Корси долгое время работал на сайт InfoWars, который специализируется на "теориях заговора". Он автор нескольких книг, в которых выступал с нападками на лидеров Демократической партии, среди которых были Джон Керри и Барак Обама. Многие высказанные Корси обвинения не были подтверждены фактами, отмечается в публикации "Голоса Америки".