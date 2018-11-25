Сотни пассажиров не могут вылететь из Китая в Хабаровск

Около трёхсот российских туристов не могут вернуться из Китая в Хабаровск из-за поломки их самолёта. Невольная задержка в отпуске продолжается уже четыре дня, сообщает издание "Новости Хабаровска". Ни заменить, ни отремонтировать самолёт авиаперевозчик "ИрАэро" пока не может.

Путешественники, задержавшиеся в международном аэропорту Хайкоу на острове Хайнань (юг Китая), записали видеообращение и разослали его по социальным сетям.



Даже те, у кого есть средства, не могут вылететь на родину. Вылет хабаровчан планировался на 21 ноября. К настоящему времени нет сведений о перспективах возвращения домой.