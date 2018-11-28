Финляндская православная церковь отмечает свое столетие. Юбилейные торжества прошли в минувшее воскресенье в Нововалаамском монастыре в Хейнявеси. Божественную литургию в Спасо-Преображенской церкви отслужили архиепископ Хельсинки и всея Финляндии Лев, митрополит Оулу Илья и епископ Йоэнсуу Арсений. Священников Русской православной церкви на празднике не оказалось – ФПЦ попала под запрет Московского патриархата на евхаристическое общение с Константинополем.

Юбилейная дата связана с указом сената Финляндии от 26 ноября 1918 года, который придал православной церкви официальный статус наряду с лютеранской. Формально церковь именовалась в этом указе греко-католической и обрела нынешнее название лишь спустя несколько лет, по настоянию Константинополя. Указ сената дал ФПЦ право собирать церковный налог, а молодое финское государство стало выплачивать жалование священнослужителям.

Тогда же было национализировано и передано ФПЦ имущество Русской православной церкви в Финляндии. В 1923 году Финляндская православная церковь получила от Вселенского Патриархата автономию и окончательно ушла от Москвы под юрисдикцию Константинополя.

Коммуналка в бывшем церковном управлении

В небольшом карельском городе Сортавала на берегу Ладожского озера сохранилось бывшее здание управления Финляндской православной церкви, построенное в начале 30-х годов прошлого столетия. Сейчас это жилой дом, на первом этаже которого расположены магазины, и о довоенной истории здания напоминают лишь золоченый купол с крестом и плита на стене: "Памятник архитектуры. Здание управления финской православной церкви 1931 г. Архитектор Юхани Вийсте".

– Этот дом когда-то был как коммуналка, там общие кухни. Кто-то уже потом скупил. Там очень высокие потолки и очень хорошие квартиры. Это все жилое, а там – церквушка внутри, – описывает историческое здание жительница Сортавалы Светлана Агаева, вышедшая с раннего утра на угол торговать ладожской рыбой, замороженной клюквой и вареньями из морошки и черники.

Церквушка, про которую говорила Светлана, видна с фасада бывшего управления ФПЦ через живописную арку с решетчатыми железными воротами. Она находится во дворе и соединена с жилым домом бетонной колоннадой. Церковь Йоханнеса, а сейчас – Иоанна Богослова, была также возведена в начале 1930-х по проекту Юхани Вийсте. Этот каменный храм примечателен тем, что финский зодчий строил его по национальным архитектурным традициям и с нарушением православного канона – алтарная часть церкви не ориентирована на восток.

Вместе со зданием бывшего церковного управления храм Иоанна Богослова обрел в Карелии статус регионального объекта культурного наследия. В 1992 году каменную церковь передали Московскому Патриархату. Попасть в храм не получилось: дверь была заперта, а при входе не оказалось никакой таблички ни о принадлежности церкви РПЦ, ни расписания богослужений.

Сортавала и другие карельские земли отошли Советскому Союзу по итогам Зимней войны между СССР и Финляндией. Зимой 1939-1940 годов Финляндская православная церковь разделила судьбу паствы и отправилась в эвакуацию, оставляя советским властям свои храмы и часовни в Северном Приладожье, на Карельском перешейке и на берегу Баренцева моря. Духовенство молодой ФПЦ покидало намоленные веками места, унося с собой старинные иконы, церковную утварь и даже колокола.

– Война затронула около 400 тысяч человек, которые жили в Карелии, и большинство из них относилось к православной церкви. Тогда в Финляндии вышел закон о построении новых храмов, и в стране стали строить новые церкви, часовни и приходские дома взамен утраченных на карельских землях, – вспоминает нынешний предстоятель ФПЦ, архиепископ Хельсинки и всея Финляндии Лев.

У него самого карельские корни – его родители жили в Приладожье и во время войны были вынуждены отправиться в эвакуацию.

Валаамская обитель в финских лесах

Единственный мужской православный монастырь Финляндии в Новом Валааме, где проходили юбилейные торжества ФПЦ, основали иноки Спасо-Преображенской обители на Валаамском архипелаге. Обитель известна по документальным источникам еще с XIV века. После Октябрьской революции монастырь оказался на территории Финляндии, хотя большинство его насельников были русскими. Во время Зимней войны 1939-1940 гг. обитель подверглась советским бомбардировкам, и монахам пришлось спасать православные святыни от уничтожения.

– Во время одной из бомбежек пострадал самый большой монастырский колокол, – рассказывает настоятель обители в Новом Валааме архимандрит Сергей. – Уже в декабре 1939 года из Валаамского монастыря стали эвакуировать в глубь Финляндии больных иноков. Положение было очень напряженным. Эвакуация продолжалась до марта 1940 года, и когда между Советским Союзом и Финляндией был заключен мир, по его условиям эта территория отошла СССР. Финская армия предоставила обители сорок грузовиков для перевозки людей и имущества монастыря. Но советская армия заняла Валаам раньше договоренностей, и когда на острове появились солдаты, в монастыре еще оставались иноки. Правда, все обошлось мирно, и монахи смогли вывезти колокола, иконы, церковные сосуды, облачение, книги и большую часть архива.

Фактически мы являемся настоящим Валаамом, потому что наша монастырская традиция не прерывалась

Война нанесла тяжелый удар по братии. По словам архимандрита Сергея, монахи обосновались поначалу в местечке Каннонкоски. Из-за нехватки лекарств и медицинской помощи там скончались двадцать иноков, их похоронили на местном лютеранском кладбище. Лишь в июне 1940 года около двухсот оставшихся монахов перебрались в Хейнявеси, где сейчас располагается Новый Валаам на берегу лесного озера Юоярви.

– Монастырь приобрел усадьбу с 300 гектарами леса и 50 гектарами пашни. Братия отремонтировала здания для жилья, а из двух амбаров построила храм, который служил ей и трапезной, – продолжает архимандрит Сергей. – Но монастырь оставался русским, лишь некоторые иноки были карелами, и новые послушники в него не приходили. К концу 1960-х гг. из прежней братии осталось всего четыре престарелых монаха. Казалось, что монастырь обречен на смерть. Однако у Бога были другие виды, и в начале 1070-х обитель приняла новых послушников из числа финнов. Благодаря тогдашнему архиепископу Карельскому и всей Финляндии Павлу в стране было учреждено общество "Друзья Валаама", которое начало сбор средств на строительство в монастыре нового храма. Это стало очень важным этапом в истории обители. После возведения нового храма в него пришли новые иноки.

На тихом лесном кладбище в Новом Валааме обрела покой не только прежняя валаамская братия, но и монахи Коневецкой и Печенгской обители, а также инокини Линтульского женского монастыря, которые после Зимней войны не захотели оставаться на советской территории. С уходом русской братии в нововалаамских храмах стали служить, в основном, на финском языке. Однако архимандрит Сергей считает, что обитель не потеряла многовековую традицию и по праву называется в Финляндии Валаамским монастырем.

– Фактически мы являемся настоящим Валаамом, потому что наша монастырская традиция не прерывалась. Обитель лишь поменяла место своего нахождения. Наше официальное название – Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, однако поскольку люди говорят о старом Валааме на Ладоге, мы также именуем нашу обитель Новым Валаамом. Нам это нисколько не мешает, потому что мы помним свою историю, да и все монастырские святыни находятся здесь, – пояснил архимандрит Сергей.

Православный мультикультурализм

На торжества по случаю столетия Финляндской православной церкви съехалось немало выходцев из карельских земель, утраченных соседней страной во время войны с Советским Союзом.

– Для меня Новый Валаам – это сохранение карельской культуры, – признался один из пожилых гостей юбилея Ристо Инкамо, приехавший в обитель из Пиетарсаари, с берега Ботнического залива. – Наш род проживал в Карелии с XVIII века – в деревне Импилахти, всегда держался православия, и поэтому я с детства был крещен в православную веру. Я часто бываю в монастыре, и сейчас работаю здесь трудником, помогаю на празднике.

Можно представить, какая бы паства была у православной церкви Финляндии, если бы мы не утратили Карелию

По оценке архиепископа Льва, паства Финляндской православной церкви насчитывает сегодня чуть более 60 тысяч человек, и многие из них, как и сам предстоятель ФПЦ, имеют карельские корни:

– Поначалу, после обретения Финляндской православной церковью самостоятельности, количество ее членов резко сократилось, но потом оно стало расти. Очень сильно на численность православных в Финляндии повлияла эвакуация населения во время войны. Если в православной семье рождался ребенок, его часто крестили в лютеранство, и мы таким образом потеряли несколько поколений. Это чувствуется и сегодня, когда остается все меньше верующих старшего возраста. Можно представить, какая бы паства была у православной церкви Финляндии, если бы мы не утратили Карелию.

Сегодня Финляндская православная церковь многокультурна и многонациональна – она принимает всех приезжих из стран с православными традициями, рассказывает священнослужитель.

– Исторически мы были связаны с русской и карельской православными традициями, а сегодня все больше узнаем и греческую. Я должен с благодарностью отметить, что люди, которые переезжают в Финляндию, находят свой духовный дом в Финляндской православной церкви: румыны, сербы и русские не создают свои приходы, а приписывают себя к ФПЦ. В этом отношении положение у нас идеальное, в отличие, к примеру, от ситуации в Швеции, – говорит архиепископ Лев.

Слова предстоятеля ФПЦ подтверждает его русская прихожанка из городка Иисалми в Восточной Финляндии. Ирина приехала на праздник в Новый Валаам вместе со своим финским мужем Пану и друзьями по общине.

– Я приписала себя к Финляндской православной церкви, когда переехала сюда жить, потому что считаю, что ей нужно помогать, и прихожане могут делать это не только отчислением налогов. Мы занимаемся православным волонтерством, и в Новом Валааме бывали уже не раз, – рассказала Ирина.

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Под запретом Московского патриархата

Празднование векового юбилея Финляндской православной церкви прошло в Новом Валааме без участия священников Московского патриархата, хотя прежде они приезжали в Новый Валаам довольно часто. В середине октября Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерений предоставить автокефалию православной церкви на Украине, возглавляемой патриархом Филаретом. Под запрет на сослужение попали и клирики подчиненной Константинополю ФПЦ.

Это решение опечалило иерархов Финляндской православной церкви. Сама она, утверждает архиепископ Лев, не прекращала евхаристического общения ни с кем.

Искуситель "пытается заставить нас действовать и говорить так, чтобы мы потом сожалели о случившемся"

Незадолго до юбилея один из иерархов ФПЦ, епископ Йоэнсуу Арсений выступил с обращением к своим прихожанам, в котором призвал их "пребывать в спокойствии, принимать друзей из России с любовью и молиться о восстановлении мира между христианами". По словам епископа Арсения, искуситель "пытается заставить нас действовать и говорить так, чтобы мы потом сожалели о случившемся".

"Если думать о текущем церковном раздоре, то нужно помнить, кто несет за него ответственность", – заметил иерарх ФПЦ.

Нынешний церковный конфликт епископ Арсений воспринял как личную боль. Дело в том, что, воспитываясь в лютеранской, хотя и не набожной семье, он еще в юности перешел в православие и принял монашеский постриг с именем новгородского святого Арсения Коневского, основавшего монастырь на одном из ладожских островов. Клирик Финляндской православной церкви получил богословское образование в Ленинградской духовной академии, где тогда преподавал архимандрит Мануил, ставший впоследствии епископом Русской православной церкви и первым карельским митрополитом.

Кто верит в Бога, для того нет разницы, какая церковь, и кому она принадлежит

– Этот конфликт в первую очередь ударил по нашей церкви. Где находится паства Константинопольского патриархата? Несколько тысяч верующих в Турции, а в основном – в северной Греции, но большинство архиереев там, может быть, живого русского никогда не видели. А у нас огромная русская община, у нас очень близкие связи с Русской православной церковью. Но такой конфликт возникает не в первый раз – до этого у РПЦ возникла проблема с Эстонской православной церковью, и я уверен, что мы свои связи не потеряем. Мы никаких запретов не вводили, и готовы по-прежнему принимать паломников из России, – сказал епископ Йоэнсуу.

Как бы там ни было, русских прихожан и туристов на юбилейные торжества в Новый Валаам приехало немного, и русская речь на празднике почти не звучала. Одним из гостей монастыря оказался бывший житель карельского города Лахденпохья Кирилл Кудряшов, который уехал работать в Финляндию. В Новый Валаам он попал впервые. Обитель ФПЦ, признается Кирилл, произвела сильное впечатление своими святынями, самыми знаменитыми из которых считаются чудотворные Коневская и Валаамская иконы Божьей матери.

– На мое желание приехать сюда церковный конфликт никак не повлиял, хотя я о нем, конечно же, слышал, – заметил Кудряшов. – Я считаю, что причины этого конфликта – чисто политические. Кто верит в Бога, для того нет разницы, какая церковь, и кому она принадлежит. Самое главное – это храм Божий, через который идет общение человека с Богом.