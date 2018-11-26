С 28 ноября Украина вводит военное положение на части территории

Верховная Рада одобрила указ президента Украины "О введении военного положения на Украине".

Военное положение водится с 28 ноября и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что во время консультаций было согласовано, что военное положение вводится сроком на 30 дней. В указе о военном положении определено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.

Военное положение - это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимых для предотвращения угрозы.

Во время режима ВП военные и гражданские власти получают более широкие полномочия, которые позволяют им использовать человеческие и материальные ресурсы для своих нужд. Под властями подразумевается все военное командование – от Генерального штаба до руководства отдельных частей, а также вся вертикаль власти – от президента и Кабмина до поселковых советов. Решения, соответственно, могут приниматься как на центральном, так и на местном уровне.

Военное положение введено в связи с инцидентом в Чёрном море, в результате которого Россия захватила три украинских военных корабля, а также с данными украинской разведки о возможной подготовки российских войск к агрессии против Украины.