Два бронекатера и рейдовый буксир. Керченский кризис. 19.05

Почему пограничный захват украинских катеров воспринимается как начало настоящей войны между Украиной и Россией? С какого времени Россия начала эскалацию в акваториях Азовского и Черного морей?
Три легких судна, шестеро раненых. Было или нет нарушение территориальной цеолстности?
Что мешало и мешает Украине обезопасить себя от натиска России на море? Что будет означать военное положение и почему его введение связывают с президентским сроком и предвыборной кампанией Петра Порошенко?
В студии политики Константин Боровой, сопредседатель партии “Западный выбор”, бывший депутат Госдумы, и Михаил Конев, член Федерального политсовета ПАРНАС. НА связи по телефону Александр Мусиенко, глава Центра военно-правовых исследований, Киев. В записи вице-адмирал Сергей Гайдук, бывший командующий ВМС Украины; политик и историк Сергей Станкевич, военный аналитик Александр Гольц.
В видеотрансляции в 19.05
Ведет программу Елена Фанайлова
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