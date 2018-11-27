ОЗХО расследует предполагаемую химическую атаку в Алеппо

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет собственное расследование предполагаемой химической атаки в сирийском Алеппо. С подозрением на отравление там были госпитализированы около ста человек. ОЗХО намерена отправить в Сирию своих экспертов, сообщил генеральный директор организации Фернандо Ариас.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что симптомы пациентов, доставленных в больницы после предполагаемой атаки, указывают на вероятное отравление хлором.

Ранее в субботу, 24 ноября, сирийские власти обвинили повстанцев в химической атаке, целью которой стали мирные жители. Государственное информационное агентство SANA сообщило о 104 пострадавших. В Министерстве обороны России заявили, что огонь вёлся из района, контролируемого вооружённой оппозицией.

Представители сирийских повстанцев опровергли обвинения в обстреле. Сторонники оппозиции опасаются, что химическую атаку могут использовать как повод для начала военной операции в провинции Идлиб, сообщило Международное французское радио.