Верховный суд РФ предложил меньше наказывать за "шпионскую технику"

Пленум Верховного суда России предложил не применять уголовное наказание за "шпионскую технику", если ее владелец приобрел устройство для личной безопасности, охраны семьи или имущества. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона" со ссылкой на проект постановления.

Авторы документа также предлагают не наказывать граждан, которые приобрели технику для негласного получения информации, "добросовестно заблуждаясь" относительно ее фактического предназначения. Ранее против уголовного наказания за "шпионскую технику" выступила Генеральная прокуратура России.

Наказание за "шпионскую технику"

Статья уголовного кодекса о незаконном обороте техники, с помощью которой можно скрытно записывать звук, видео или отслеживать перемещения, в последние годы применялась сотни раз. В большинстве случаев суды назначали штрафы до 100 тысяч рублей, но несколько обвиняемых получили реальные сроки.

Среди предметов, за которые могут осудить по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") – ручки, часы, очки и брелоки с фотокамерами, малозаметные портативные микрофоны и другие гаджеты.

Громкие дела по 138.1 УК РФ