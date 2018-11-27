Верховный суд РФ предложил меньше наказывать за "шпионскую технику"

Пленум Верховного суда России предложил не применять уголовное наказание за "шпионскую технику", если ее владелец приобрел устройство для личной безопасности, охраны семьи или имущества. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона" со ссылкой на проект постановления.
Авторы документа также предлагают не наказывать граждан, которые приобрели технику для негласного получения информации, "добросовестно заблуждаясь" относительно ее фактического предназначения. Ранее против уголовного наказания за "шпионскую технику" выступила Генеральная прокуратура России.
Наказание за "шпионскую технику"
Статья уголовного кодекса о незаконном обороте техники, с помощью которой можно скрытно записывать звук, видео или отслеживать перемещения, в последние годы применялась сотни раз. В большинстве случаев суды назначали штрафы до 100 тысяч рублей, но несколько обвиняемых получили реальные сроки.
Среди предметов, за которые могут осудить по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") – ручки, часы, очки и брелоки с фотокамерами, малозаметные портативные микрофоны и другие гаджеты.
Громкие дела по 138.1 УК РФ
- Особый резонанс в прошлом году вызвало дело фермера из Курганской области Евгения Васильева, который купил на китайском сайте AliExpress GPS-ошейник для телёнка. По словам фермера, аппарат был необходим ему в хозяйстве – чтобы знать, где находится корова. Однако при получении посылки в отделении Почты России Васильева задержали сотрудники ФСБ. Против фермера возбудили уголовное дело. Оно было закрыто только после того, как об этой истории рассказали президенту России Владимиру Путину во время его ежегодной большой пресс-конференции. Путин тогда заявил, что не видит в покупке трекера ничего криминального. В марте 2018 года уголовное дело было прекращено, а прокуратура Курганской области извинилась перед Васильевым.
- Еще одним громким делом стало расследование в отношении сервиса доставки еды "ВкусLab" Артема Лаптева. Бизнесмен также закупил GPS-трекеры – они были нужны для мобильного приложения, благодаря которому клиент мог бы отслеживать движение курьера и рассчитывать время доставки еды. После заказа трекеров на AliExpress Лаптева вызвали к следователю. Как выяснилось, заказ бизнесмена задержали на таможне. У трекеров обнаружили встроенные микрофоны. Следователь усмотрел в этом признаки преступления по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".
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