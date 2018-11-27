Путин и Меркель обсудили по телефону кризис между Москвой и Киевом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили в телефонной беседе эскалацию кризиса в отношениях Москвы и Киева из-за инцидента у берегов Крыма. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель в ходе состоявшейся в понедельник вечером беседы с Путиным подчеркнула "необходимость деэскалации и диалога" между Москвой и Киевом.



По словам Зайберта, оба лидера обсудили возможности для совместного с украинской стороной анализа ситуации. Путин и Меркель продолжат "поддерживать тесные контакты" по данному вопросу, сказал журналистам пресс-секретарь канцлера ФРГ.

"Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов", – цитирует российского президента пресс-служба Кремля.

С весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров и начала поддержку сепаратистов на востоке Украины, Ангела Меркель неоднократно пыталась убедить Владимира Путина в необходимости прекратить давление на Киев и соблюдать международные соглашения. Речь, в частности, шла и о соблюдении Минских соглашений. Запад, по признанию самих европейских политиков, так и не сумел добиться от Москвы соблюдения взятых ею на себя обязательств по урегулированию конфликтных вопросов в отношениях с Украиной.