"Мы против, но мы согласны". Польское правительство уступило ЕС

“Я "за", я даже "против”, – пожалуй, самая известная цитата современной польской истории. Однажды высказанная всерьез, эта фраза стала названием политического ток-шоу на польском радио и популярной шуткой в светских беседах. ​И вот на прошлой неделе благодаря министру юстиции Збигневу Зёбро история повторилась.

Авторство фразы приписывают бывшему президенту Польши и лидеру “Солидарности” Леху Валенсе, который так, в свойственном для себя стиле, в 1992 году выразил отношение к антиправительственным протестам, вызванным попытками властей реформировать отсталую социалистическую экономику страны. Тогда закрылось множество государственных предприятий, миллионы поляков остались без работы. Валенса имел в виду, что он “за народ –​ потому, что народ прав, но и за правительство –​ потому, что кто-то должен править”.

И вот история повторяется. “Мы подчеркиваем, что выступаем против позиции Европейского суда и его аргументов, но будем придерживаться взятых на себя ранее обязательств. Мы будем соблюдать правила. Поэтому предлагаем вам пересмотреть законопроект, который подтверждает правоту наших прежних решений”, – эмоционально защищался министр юстиции Збигнев Зёбро, комментируя предложение, отменяющее запущенную правоконсервативным правительством Польши реформу Верховного суда, согласно положениям которой в отставку уже отправили несколько десятков судей.

Партия “Право и Справедливость” пришла к власти с лозунгами "нового чистого начала" и морального обновления

Слова Зёбро в Сейме, польском парламенте, встретили смехом. Говорят, что даже присутствовавший на заседании лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский не смог сдержать улыбки. “А как же иначе?” – иронично спрашивают политические комментаторы. Пламенная защита отступления как единственного правильного варианта действий не могла не выглядеть комично. Еще несколько месяцев назад граждан уверяли в срочной необходимости принятия мер по “декоммунизации” Верховного суда: мол, там работают люди, начинавшие карьеру еще в 1980-х, когда быть судьей в Польше означало полностью встраиваться в систему социалистического авторитаризма. Но пришлось отступать от выбранного пути, “потому что мы придерживаемся закона, хотя мы были правы”. Другими словами: "Мы "за", мы даже "против".

Но в “Праве и справедливости” смеются не все: сильнее и сильнее утверждаются растерянность и страх перед поражением на предстоящих в 2019 году выборах. Весной поляки проголосуют за депутатов в Европарламент, а следующей осенью – за представителей в Сейме. Главный источник проблем нынешной власти – открытый конфликт Польши с институтами ЕС. Тот начался вскоре после выигранных консерваторами парламентских выборов 2015 года, когда партия-победительница решила сменить судей Конституционного трибунала на "своих".

​Судебная ветвь – центральный пункт реформ “хорошей смены”, как любят говорить о действиях “Права и справедливости” её сторонники. После Конституционного партия власти взялась за Верховный суд, отправив большую часть его членов на вынужденную пенсию. "Но и обычные суды также должны быть нашими”, – считает Ярослав Качиньский.

Европейская комиссия в ответ на эти действия запустила процедуру проверки состояния правового государства в Польше, в рамках которой и был подан иск в Европейский суд в Люксембурге. Тот в октябре постановил, что правительство “Права и Справедливости” не имело права поступать столь жестко с судьями Верховного суда и призвал вернуть их на свои посты. На следующем заседании по поводу ситуации в Польше ожидалось решение о финансовых санкциях, поэтому в “Праве и справедливости” приняли решение отказаться от реформ.

Как показывают результаты социологических опросов, поляки не доверяют судебной системе, что может отчасти объяснить общественное безраличие к планам "Права и Справедливости". Но финансовые санкции ЕС и (правда, пока не совсем реальная) угроза “полэкзита”, или выхода Польши из Евросоюза, которой начал пугать Варшаву председатель Европейского совета Дональд Туск, реальные причины, по которым избиратели могут отвернуться от “Права и Справедливости”.

Национально-католическая партия постепенно теряет поддержку населения. Первым толчком стали местные выборы октября 2018-го: хотя больше поляков проголосовало за, а не против “хорошей смены”, таких избирателей было значительно меньше, чем в 2015-м, когда партия Качиньского впервые смогла самостоятельно одержать победу в избирательной кампании.

На прошлой неделе в Польше впервые за последние годы разгорелся масштабный коррупционный скандал: обнадодована запись, на которой Марек Хшановский, глава Комиссии финансового надзора (орган, регулирующий деятельность финансовых институтов – РС) вымогает многомиллионную взятку у директора крупного банка Getin Noble. Скандального инспектора сразу отправили в отставку, но пятно осталось: ведь партия “Право и Справедливость” пришла к власти с лозунгами "нового чистого начала" и морального обновления после восьми лет пребывания у власти “пособников бизнесменов” из либеральной, ныне оппозиционной, партии “Гражданская платформа”. Поэтому коррупционный скандал – крайне болезненная тема для нынешней власти.

Интересно, что даже имиджевые победы перестали помогать Ярославу Качиньскому. Две недели назад в Польше праздновали 100-летие со дня восстановления независимости. Тогда президент республики Анджей Дуда смог предотвратить беспорядки в столице: в последние годы празднования годовщины независимости сопровождались митингами и насилием со стороны националистов, но в этом году в Варшаве в целом удалось уличных боев избежать. Оппозиция в этой ситуации выглядела неубедительно: мэр Варшавы и член “Гражданской платформы” Ханна Гронкевич-Вальц пыталась запретить митинг националистов, которые всё равно собирались выйти на площади. Если бы не отмена этого решения варшавским судом и организация президентом Дудой "альтернативного" марша, в Варшаве, как и в предыдущие годы, несомненно, не обошлось бы без массовых беспорядков. Но даже такие достижения не помогли “хорошей смене”: “Право и Справедливость” теряет позиции в опросах общественного мнения и может проиграть выборы в будущем году.

​Эксперты задаются вопросом о том, в какой степени все эти события отражают главные тенденции напряженного предвыборного года. Конфликт с ЕС все еще тлеет и может в любой момент возгореться снова. В статье для защищающего в любой ситуации власть интернет-издания Wpolityce.pl публицист Камиль Квятек называет "рациональным" решение об отсуплении на европейском "фронте", поскольку ожидаемые финансовые санкции для Польши были бы "концом консерваторов". "Что можно было сделать лучше? – спрашивает Квятек. – Скорее всего, не надо было заявлять о том, что правительство "ни на шаг" не отсупит в вопросе судебной реформы. Сейчас всё равно непонятно, утихнет ли конфликт с ЕС или нет".

Эксперты, близкие к оппозиции, сомневаются в законности инициативы по отмене судебной реформы: связанный с либеральным "Фондом Стефана Батория" юрист Марцин Матчак считает, что, поскольку судьи де-факто вернулись на свои посты после решения Европейского суда, не возникало никакой необходимости принимать свзязанный с этим закон. Но даже если в этом вопросе все волнения "устаканятся", остаётся много потенциальных источников конфликтов с ЕС. Например, до сих пор действует принятный "Правом и Справедливостью" закон о Национальном судейском совете, который вызывает еще больше вопросов, чем тот о Верховном суде, считает Матчак.

Конфликт Польши с Евросоюзом не исчерпан. Если в следующем году на выборах поляки не выразят возмущения политикой "Права и Справедливости", в стране, скорее всего, продлится эксперимент под названием “хорошая смена”, в рамках которого испытывается прочность европейских институтов и их умение реагировать на нарушения европейских правил государствами-членами ЕС.