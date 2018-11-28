В Симферополе продолжились аресты украинских моряков

Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал на два месяца ещё нескольких граждан Украины, задержанных при захвате кораблей в Керченском проливе. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в их числе – сотрудник службы безопасности Украины Андрей Драч и капитан третьего ранга Владимир Лисовой.

Также арестованы двое моряков – Андрей Шевченко и Вячеслав Зинченко. В среду суд должен вынести решение по мере пресечения для девяти из 24 задержанных. Накануне арестовали 15 человек, среди которых были трое раненых. Украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы России.

Также до 25 января 2019 года арестован командир бронекатера ВМС Украины "Никополь" Богдан Небылица, матрос буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий и матрос катера "Бердянск" Юрий Безъязычный.

Кадры допроса Драча и Лисового ранее обнародовала Федеральная служба безопасности России. На видео украинцы заявили, что слышали предупреждения российских пограничников, а Владимир Лисовой сознался, что корабли участвовали в провокации. Украинская сторона уверена, что показания ложные и получены под давлением.

Киев и Москва обменялись обвинениями в провокациях. Президент Украины Пётр Порошенко ввел в ряде областей страны военное положение. Владимир Путин заявил, что украинский лидер таким образом пытается повлиять на предстоящие выборы.