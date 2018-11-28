Сергей Брилёв незаконно входит в общественный совет при Минобороны

Ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия" Сергей Брилёв незаконно вошёл в общественные советы при Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны. Ещё в 2011 году президент России своим указом запретил лицам с иностранным гражданством быть членами таких советов (в общественном совете нельзя заседать по тем же основаниям, что в Общественной палате, а в ней – при наличии второго гражданства). У журналиста, как он признался накануне, есть британский паспорт.
- На нарушение обратили внимание участники сообщества "Политические взгляды" в социальной сети "ВКонтакте". Причём если из совета при МВД Брилёв вышел в 2013 году, то в совете при Минобороны он состоит и сейчас.
- Ранее Алексей Навальный опубликовал информацию о том, что Брилёв и его жена имеют гражданство Великобритании, а также являются обладателями квартиры в Лондоне ценой 700 тысяч фунтов. Сначала жена ведущего заявила, что это неправда, однако через несколько дней Брилёв подтвердил, что у него есть британский паспорт.
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В среду наличие у Брилева британского гражданства прокомментировал Кремль. Британский паспорт "не может являться поводом для обвинений или критики", – рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Президент хорошо знает Сергея Брилёва, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена", – сказал он.
- Алексей Навальный прокомментировал это заявление:
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