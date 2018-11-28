Сергей Брилёв незаконно входит в общественный совет при Минобороны

В среду наличие у Брилева британского гражданства прокомментировал Кремль. Британский паспорт "не может являться поводом для обвинений или критики", – рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент хорошо знает Сергея Брилёва, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена", – сказал он.