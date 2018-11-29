Глава ВТБ Андрей Костин выступил перед инвесторами в костюме джедая

Руководители российского государственного банка Андрей Костин и Юрий Соловьев пришли на прием участников инвестиционного форума "Россия зовет!" в образе героев "Звездных войн".

Глава банка ВТБ Костин обратился к инвесторам в образе джедая Оби-Ван Кеноби, а первый заместитель председателя банка Соловьев был в костюме джедая Люка Скайуокера, сообщает РБК в распоряжении которого оказались фотографии и видеозаписи с мероприятия.

Банкиры поприветствовали со сцены "рыцарей галактики ВТБ" и "славный орден инвест-джедаев". Затем они стали рассуждать о "Звезде смерти", которая пытается запугать республики санкциями. Костин добавил, что на нем — "доспехи инвестиционных джедаев". "Времена изменились — космические скорости, космические риски!" — сказал он. Костин находится под санкциями США.

Соловьев и Костин воплощаются в образы не впервые. В прошлом году Костин был в образе Иосифа Сталина, а Соловьев переоделся в Никиту Хрущева.

Форум "Россия зовет!" проходит с 28 по 30 ноября в Москве. Вчера на нём выступил Владимир Путин. Президент пообещал, что размер пенсий будет увеличиваться, он также прокомментировал планы по уходу российской экономики от доллара. Кроме того, Путин впервые высказался по ситуации в Керченском проливе, назвав инцидент с захватом украинских кораблей в Чёрном море провокацией, которая организована действующей властью Украины .