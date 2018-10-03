СМИ: Медведев готовится утвердить проект отказа экономики РФ от доллара

Премьер-министр России Дмитрий медведев в ближайшие недели утвердит проект отказа российской экономики от доллара. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники. Утверждается, что план основывается на мерах, с которыми в июле выступил глава ВТБ Андрей Костин. В законопроекте, в частности, предложено чаще использовать рубль при заключении международных сделок.

При этом, речи о запрете расчётов в долларах не идёт, утверждают собеседники The Bell. Правительство якобы лишь хочет создать удобные механизмы, чтобы перевести бизнес на торговлю в рублях и других валютах – например, в юанях или евро. В обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупные российские банки. На постепенный отказ о использования доллара может уйти не менее пяти лет.

Вопрос о дедолларизации экономики России активно обсуждается в последнее время в связи с возможным ужесточением санкций Соединённых Штатов. В июле в американский Конгресс был внесен документ, в котором предлагается ввести запрет на проведение операций в США для крупнейших российских банков, включая Сбербанк. Это фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми организациями.