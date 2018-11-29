Полиция избила активиста из-за подозрений в вандализме

В Калининграде местный активист Иван Мельник был избит полицией из-за подозрений в вандализме над памятником философа Иммануила Канта. Об этом сообщает региональное отделение штаба Алексея Навального. Корреспонденту Радио Свобода уточнили, что Мельник является гражданским активистом и к штабу отношения не имеет.

По словам активиста, 28 ноября в дом его родителей ворвались 11 сотрудников полиции. Постановление об обыске у них отсутствовало. Оперативники уложили Мельника и его отца лицом в пол, угрожали им и били. У семьи изъяли телефоны, принтер, несколько флеш-карт, личный дневник Мельника и банку с краской. Также были изъяты листовки, однако пока не сообщается, к чему они призывали. После обыска активист был допрошен и сейчас проходит по делу свидетелем. Мельник обратился в медпункт для снятия побоев, также он уже обжаловал обыск в суде.

Сам Мельник утверждает, что никакого отношения к вандализму не имеет, а с помощью краски его отец декорировал изделия из янтаря.

В ночь на 27 ноября в Калининграде неизвестные облили краской памятник и могилу немецкого философа Иммануила Канта. У памятника, который находится на площади перед Балтийским федеральным университетом имени Канта, анонимные активисты разбросали листовки с провокационными призывами. Калининградцы связали эти акции с проходящими выборами имени для местного аэропорта в рамках всероссийской акции "Великие имена России".