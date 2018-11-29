В Барнауле оштрафовали главу общественного движения "Согласие"

Суд в Барнауле оштрафовал на 50 тысяч рублей главу местного общественного движения "Согласие" Геннадия Шейду. Причиной для этого послужило отсутствие маркировки "иностранный агент" на публичной странице в "ВКонтакте" одного из проектов движения. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Ранее суд оштрафовал "Согласие" за нарушение правил работы в статусе иностранного агента. Руководство обязали заплатить штраф в 150 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки "иностранный агент" на странице движения в "ВКонтакте".

Общественное движение "Согласие" было создано в Барнауле Геннадием Шейдой в 1996 году для поддержки Бориса Ельцина на президентских выборах. В 2000-х годах объявило своей целью развитие институтов демократии и гражданского общества. В конце октября 2018 года стало известно о выигрыше организацией президентского гранта для реализации проекта "Бюджет для всех", связанного с инициативным бюджетированием.

Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. В него уже внесено более 150 некоммерческих организаций. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.