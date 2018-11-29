Адвокат Полозов: украинских моряков не этапировали в "Лефортово"

Все арестованные в аннексированном Крыму украинские моряки находятся в следственном изоляторе Симферополя, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Николая Полозова. Он уточнил, что в Москву украинцев не перевозили.

По мнению адвоката, будут ли моряки в дальнейшем конвоированы в Москву, "зависит от политического решения", пишет "Интерфакс".

Ранее о том, что часть задержанных при захвате украинских кораблей в Чёрном море этапировали в московский изолятор "Лефортово" сообщал корреспондент Радио Свобода со ссылкой на адвоката Джемаля Темишева. Защитник не располагал информацией о том, сколько моряков предположительно перевезли в Мосееву.

25 ноября российские пограничники у берегов Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны, позднее суд в аннексированном Крыму арестовал их на два месяца. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.